Benchmark Intel Core Ultra 7 268V (Lunar Lake) ukázal výborný výkon v ST. Co ale MT?

Intel před Lunar Lake. Ty po dlouhé době vypadají, že přinesou u Intelu nejen vysoký výkon, ale také dobrou efektivitu. U výkonných jader Lion Cove se IPC navyšovalo o 14 %, což je slušný nárůst, to zásadní se ale stalo u úsporných jader Skymont. Minulostí jsou časy, kdy E-Core byly výkonem své architektury skoro desetiletí v minulosti, proti LP E-Core mají přinášet o 38 % vyšší IPC v operacích s celými čísly a o 68 % více s desetinnými. Výsledkem je to, že Skymont dokonce o 2 % překonává IPC výkonných jader P-Core Raptor Cove (v celočíselných INT i desetinných FP operacích).

Na druhou stranu přichází o Hyper-Threading, takže tu máme procesory s konfigurací 4P+4E, tedy 8 jádry a jen 8 vlákny. To třeba vedle 8jádrových Ryzenů s 16 vlákny vypadá, že jednovláknový (ST) výkon by problém vůbec být nemusel, ale vícevláknový (MT) asi bude strádat. Uvážíme-li, že AMD má také 10jádrový, resp. 20 vláknový Ryzen AI 9 365 a 12jádrový, resp. 24vláknový Ryzen AI 9 HX 370, nevypadá to pro Lunar Lake vůbec dobře. Objevily se nyní dva testy procesoru Core Ultra 7 268V v benchmarku Geekbench 6, takže se na to můžeme podívat. Tento procesor má 17W PBP, 30W MTP, základní takt 3,3 GHz, maximální frekvence činí 5,0 GHz a 32MB integrovanou paměť LPDDR5X.



Jednovláknový výkon je velmi dobrý. Průměr těchto dvou testů byl 2726 bodů, což je stejně jako má Ryzen AI 9 365 (28W), výrazně překonává předchozí Ryzen 9 8945HS (45W), a to o 15 %. Stejně tak rozdrtí Meteor Lake v podobě Intel Core Ultra 9 185H (45W), proti němuž má +21 %. Překonává ho akorát Ryzen AI 9 HX 370 (28W) o 4 %. Pro zajímavost, desktopový Ryzen 9 7900X (120W) má jen o 7 % výkonu navíc. To je pro nový mobilní procesor Intelu velmi dobré.



Nicméně to, že Lunar Lake ve vícevláknovém výkonu bude mít poslední místo z vybraných procesorů, asi nikoho nepřekvapí. Přesto jde o docela dobrý výsledek 9972 bodů. Uvážíme-li, že procesor má 17W PBP a 30W MTP, tak Meteor Lake (Core Ultra 9 185H) s hodnotami 45W/115W a 22 vlákny (tedy 3násobnou teoretickou spotřebou a téměř 3krát více vlákny) nabídne jen o 21 % více. To ukazuje, jak špatně na tom dosavadní architektury Intelu byly.

Když se nicméně podíváme k AMD, "starší" 8jádrový (16vláknový) Ryzen 9 8945HS získává o 18 % navíc, tedy jde vidět, že přínos SMT u AMD tu opravdu je, neboť oba procesory mají 8 jader. Na druhou stranu jde vidět, že vlákno není jádro a s 2násobným počtem vláken AMD zas až tak dramaticky neodskočilo. Toto ale pro Intel kazí fakt, že jeho procesor už má novou architekturu, zatímco AMD je ještě na Zenu 4. Se Zenem 5 by byl rozdíl o trochu větší, ale asi ne o moc. To totiž vidíme, když se dostaneme k novému mobilnímu 10jádru AMD, Ryzenu AI 9 365, tak ten má díky 2 jádrům navíc (a 12 vláknům kvůli SMT) o 31 % vyšší výkon (takže teoretické 8jádro Zen 5 by bylo někde mezi 18 % a 31 %). V případě 12jádra Ryzen AI 9 HX 370 díky 4 jádrům a 16 vláknům navíc by dosažen o 48 % vyšší výkon.

Je vidět, že Lunar Lake nemá ambice soupeřit s nejvýkonnějšími mobilními čipy, naopak spíše míří do oblasti vyhrazené kdysi čipům řad "U", tedy těch, které nabídnou sice trochu omezený, ale stále velmi dobrý výkon, a to při nízké spotřebě.