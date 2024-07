Benchmark Ryzenu 9 9950X ukazuje vynikající výkon v ST, nicméně v MT nemá na Intel

Ryzenů 9000 Granite Ridge s architekturou Zen 5. Tam byl u procesorů 9600X a 9700X dosažen o 14 % vyšší jednovláknový výkon, u toho vícevláknového to bylo 14 %, resp. 8 % nahoru. Nyní se tu objevuje další test z patrně stejného zdroje, neboť je tu opět základní deska Asus ROG Crosshair X670E Hero s 32 GB paměti DDR5-6000 a test v Geekbench 6.3.0. Tentokrát se dostala řada na nejvýkonnější model, Ryzen 9 9950X. Jde o 16jádrový procesor s podporou 32 vláken, maximální Boost frekvencí 5,7 GHz, 80 MB cache paměti a vysokou 170W TDP. V testu dosáhl max. na frekvenci 5,73 GHz. Před několika dny se ukázaly nové testy s architekturou Zen 5. Tam byl u procesorů 9600X a 9700X dosažen o 14 % vyšší jednovláknový výkon, u toho vícevláknového to bylo 14 %, resp. 8 % nahoru. Nyní se tu objevuje další test z patrně stejného zdroje, neboť je tu opět základní deska Asus ROG Crosshair X670E Hero s 32 GB paměti DDR5-6000 a test v Geekbench 6.3.0. Tentokrát se dostala řada na nejvýkonnější model,. Jde o 16jádrový procesor s podporou 32 vláken, maximální Boost frekvencí 5,7 GHz, 80 MB cache paměti a vysokou 170W TDP. V testu dosáhl max. na frekvenci 5,73 GHz.

Novinka dosáhla vynikajícího jednovláknového výkonu 3359 bodů, což je opětovně o cca 14 % více než u předchozího modelu Ryzen 9 7950X a o 8 % to překonává i dosud nejrychlejší Intel Core i9-14900KF a Core i9-13900KS s cca 3100 body. Jde tak už o třetí test, který znovu ukazuje o 14 % vyšší jednovláknový výkon proti předchozí generaci architektury Zen 4. Až tak dobré to ale není u vícevláknového testu. Otázkou je, co přesně se tu děje, ale 20550 bodů, ač opravdu velmi dobrý výkon, není až tak vysoký, jak se dal asi očekávat. Předchůdce měl 19,3 tisíc bodů, takže tu máme jen o 6,5 % vyšší výsledek. Také to znamená, že nová generace nedokáže výkonem překonat starší procesory Intelu jako Core i9-14900KF (20,8 tisíc) nebo Core i9-13900K (21,8 tisíc). Na druhou stranu, rozdíl výkonu není příliš výrazný, zatímco rozdíl ve spotřebě významný je (ve prospěch AMD).