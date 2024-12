Benchmarky ve Vulkanu: jak si vede Intel B580 nebo AMD Strix Halo?

V následujících týdnech se na trh dostane několik nových GPU. Intel např. před pár dny představil grafické karty s architekturou Battlemage v podobě modelů Arc B570 a B580. Jejich přesný výkon sice zatím neznáme, měl by ale dle Intelu mířit nad GeForce RTX 4060, což na nový mainstream není špatné (ale také ne zázračné). Nejnovější únik výsledku v benchmarku Geekbench ukazuje, že by tato grafická karta nemusela mít zrovna špatný výkon, alespoň pokud jde o tento jeden test. V případě výpočetního rozhraní OpenCL dosáhla na 98.483 bodů, což je lehce za zhruba 102 tisíci u RTX 4P60, ale výrazně to překonává 82 tisíc Radeonu RX 7600. V případě herního rozhraní Vulkan už ale se 103.445 body Intel vedl. RTX 4060 je na cca 97 tisících bodech, RX 7600 pak na 100 tisících. Není to velký rozdíl, ukazuje ale to, že pětistovková řada nyní dokáže vyrovnat karty, které minule soupeřily se sedmistovkovou řadou Alchemistu.

Ukázal se ale také test mového procesoru AMD Ryzen AI Max+ Pro 395, což je 16jádrové mobilní monstrum s jádry Zen 5, frekvencí až 5,1 GHz, nicméně v testu bylo maximem 4,4 GHz. Čip má 16 MB L2 cache, 64 MB L3 cache a grafický čip Radeon 8060S se 40 CU, což je výrazně nad 28 CU u Radeonu RX 6600 nebo 32 CU u RX 7600. Bohužel první testy moc vysoký výkon neukázaly. Jak bylo řečeno výše, RX 7600 se 32 CU má okolo 100 tisíc bodů, iGPU v Ryzenu dosáhlo jen na 67.004 bodů. Tím sice překoná průměrnou mobilní GeForce RTX 4060 s cca 63 tisíci body, ale zdaleka se nepřiblíží k té desktopové, což by vzhledem k počtu CU jednotek možná bylo pro někoho očekávatelné.

Zde ale musíme podotknout, že jde o mobilní procesor a mobilní GPU s omezenou spotřebou. Všech 16 jader CPU i GPU by se mělo vejít do 130W TDP, zatímco RX 7600 sama o sobě disponuje 165W TDP. Je jasné, že tady bude muset jít výkon trochu dolů, nicméně může to být také brzkou verzí vzorku, který mohl mít nižší výkon než finální verze. Ostatně nižší frekvence procesoru 4,4 GHz místo papírových 5,1 GHz může také stát za nižším výkonem, který je ale i tak velmi slušný. Vždyť se tu bavíme o mobilním iGPU s výkonem mobilní dedikované grafiky RTX 4060. To je velmi dobrý výsledek.