BenQ představuje nové herní monitory Mobiuz, 240Hz i 540Hz modely

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
BenQ představuje nové herní monitory Mobiuz, 240Hz i 540Hz modely
Společnost BenQ oznamuje představení tří nových herních monitorů série Mobiuz. Jsou zde dva 240Hz modely EX271UZ a EX321UZ, dále je tu i 540Hz monitor EX271QZ.
V nabídce herních monitorů společnosti BenQ se brzy objeví trojice nových modelů EX271UZ, EX321UZ a EX271QZ. Pro úpravu obrazu je u nich použita technologie BenQ Smart Game Art a najdeme zde také funkce Spectral Colour Refinement (vyhlazuje přechody mezi světly a stíny) a High Pixel Contrast. Color Shuttle pak umožňuje využít 120 barevných profilů pro různé hry. Výše zmíněný Smart Game Art je systém strojového učení natrénovaný na databázi AAA her. Zajímavostí je stojan s integrovaným soundbarem.
 
Jako první se objeví monitor Mobiuz EX271UZ. Ten má 26,5" panel QD-OLED 4. generace s rozlišením UHD 4K (3840×2160 pixelů) a obnovovací frekvencí 240 Hz (včetně synchronizační technologie AMD FreeSync Premium Pro) a odezvou 0,03 ms GTG. Jeho jas je 250 nitů, v HDR ale dosahuje až 1000 nitů. Máme tu 10bitové zpracování barev a 99% pokrytí barevného prostoru DCI-P3. Maximální kontrast činí 1,5M:1. Monitor má jeden DisplayPort 1.2, dva HDMI 2.1, jeden USB-C s DP-Alt a 90W PD, USB-C 3.2 Gen 1 (5Gbps, 7,5W), dva USB-A 3.2 Gen1 (5Gbps, 4,5 W) a jeden upstream port USB-C 3.2 Gen1 (5Gbps). Polohovatelný je náklonem v rozsahu -5° až +15°, spotřeba činí 37 W. Tato varianta bude k dispozici od Q1/2026 za cenu 29.310 Kč s DPH (1229 EUR).
 
O dalších dvou monitorech máme o něco méně informací, protože budou uvedeny později. EX321UZ bude větší 32" variantou výše zmíněného monitoru, navíc dostává DisplayPort 2.1 s 80 Gbps. Přijde na trh v Q2/2026 za 38.140 Kč (resp. 1598 EUR). No a nakonec tu bude EX271QZ, což bude monitor ve 27" třídě, tento si ale troufne na 540Hz obnovovací frekvenci s nižším rozlišením. Přijde také ve Q2/2026, a to za 26.390 Kč (1106 EUR).
 
Zdroj: TZ BenQ

