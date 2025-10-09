BenQ uvádí 4K projektory TK705i a TK705STi s 3000 ANSI lumeny
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Společnost BenQ představila dva nové projektory s rozlišením UHD 4K a světelným tokem 3000 ANSI lumenů. TK750i má motorizovaný optický zoom, TK705STi je pak short-throw projektorem.
V nabídce UHD 4K projektorů společnosti BenQ se objevily dva nové modely TK705i a TK705STi. Oba dva mají rozlišení 3840×2160 pixelů a dosahují světelného toku 3000 ANSI lumenů. Technologie CinematicColor dopomáhá dosáhnout 98% pokrytí barevného prostoru DCI-P3, nechybí ani HDR-PRO. Oba využívají operačního systému Google TV s aplikacemi pro Netflix, Prime Video, YouTube a další. Dále tu najdeme 2 porty HDMI 2.1 s ALLM, latencí 5 ms při 4K/60Hz, což ho předurčuje i pro herní nasazení. Najdeme zde také port USB-C s 30W PD (může nabíjet mobilní herní konzoli), Bluetooth 5.2 (např. pro soundbary, telefony, notebooky a jiná zařízení) i Wi-Fi 802.11ax a podporu pro AirPlay a Google Cast. Dále tu je i USB-A 2.0. Je zde funkce Auto 2D Keystone, autofokus, Auto Cinema Mode, Auto Screen Fit, Auto Obstacle Avoidance a další. Obraz může mít úhlopříčku max. až 150" (3,8 metru).
Projektory mají LED lampu s životností na 20 tisíc hodin (30 tisíc v režimu ECO), podporují 10bitové barvy. V případě modelu TK705i je tu objektiv s 1,3× optickým zoomem, světelností F1,8-1,85 a projekčním poměrem 1,0-1,3. Ozvučení mají na starosti dva 8W reproduktory. Spotřeba tohoto modelu činí 250 W, hlučnost je 26 dB(A), resp. 24 dB(A) v ECO režimu. Projektor má rozměry 229,2×168,2×249,7 mm a váží 3,8 kg. Pokud jde o TK705STi, jde o short-throw projektor, nicméně jeho projekční poměr není zas tak výrazně menší než u TK705i, dosahuje 0,8. Objektiv je bez zoomu se světelností F1,8. V dalších parametrech se neliší.
Cena modelu TK705i byla stanovena na 34.220 Kč s DPH (resp. 1434 EUR), v případě TK705STi jde o 39.130 Kč (resp. 1639 EUR).
Zdroj: TZ BenQ, benq.eu