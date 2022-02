Best Buy: grafiky za doporučenou cenu, ale jen pro platící členy klubu

Pokud měl někdo v USA zájem o novou grafickou kartu a nechtěl akceptovat nabídku scalperů či obchodníků žádajících mnohem více než doporučenou částku, mohl zkusit štěstí u prodejce Best Buy. Ten nabízel i GeForce RTX 3000 za doporučené ceny, a to v rámci prodeje v kamenných obchodech, ovšem nyní si vymyslel nový program Best Buy Totaltech . V jeho rámci nabízí řadu výhod, pokud ovšem za roční členství zaplatíme částku 199 USD. Jde tak v podstatě o dvě stě dolarů výměnou za možnost si pořídit grafickou kartu.

Best Buy pochopitelně nenabízí pouze to, za své peníze získají zákazníci také technickou podporu od Geek Squad, poštovné zdarma, VIP přístup k chatu, možnost vrátit zboží v rozšířené 60denní lhůtě, ale také nabídku exkluzivních cen pro členy Totaltech.

Zákazníci si všimli , že poslední várka grafických karet vydržela v nabídce déle než obvykle, což je zřejmý dopad toho, že si je mohli pořídit pouze členové Best Buy Totaltech, kteří za toto privilegium zaplatili příslušný obnos.

Best Buy přitom není jediný americký prodejce, který vymýšlí různé novinky, s jejichž pomocí se snaží přiživit na nedostatku hardwaru. Připomenout si můžeme především firmu Newegg , která loni nabízela grafické karty v balíčku s napájecími zdroji, které si zákazníci jednoduše museli pořídit také, nebo jít jinam. Šlo přitom o zdroje, které měly přímo tragickou poruchovost a dle testů nezvládaly ani běžnou zátěž.

Best Buy má přitom nyní možnost zařadit do programu Totaltech v podstatě cokoliv, čeho je na trhu nedostatek, takže příště to mohou být třeba PlayStation 5, které dostanou status podpultového zboží určeného jen pro platící členy klubu.



