Betelgeuse je dle nové studie blíž a explodovat se ještě nechystá

Betelgeuse je rudý superobr nacházející se v souhvězdí Orion, které tak můžeme v našich šířkách dobře sledovat, a tak jsme mohli na jaře trnout, zda se tato hvězda opravdu nechystá explodovat v supernovu. To se nepotvrdilo a dle nové studie má na to Betelgeuse navíc ještě více než dost času, takže světelnou show na noční obloze zatím raději nečekejme. Jisté je to, že tato hvězda už je v posledních fázích svého života a v brzké době ji čeká exploze v supernovu, jenomže z hlediska lidského života to brzy rozhodně nebude. Obecně se uvádí, že Betelgeuse exploduje v horizontu 100.000 let, takže jako hvězda je to opravdu stařík nad hrobem.

do červena zbarvený Betelgeuse

Dle nové studie si ale možná budeme muset poupravit pár dat ohledně této hvězdy. Jde jednak o vzdálenost a pak o to, v jaké závěrečné fázi života se vůbec aktuálně nachází. Už dříve se objevilo pravděpodobné vysvětlení pro náhlé pohasnutí Betelgeuse, a to výron materiálu, který byl namířen naším směrem a postupně chladnoucí mrak hnaný slunečním větrem částečně zakryl tvář hvězdy. Ta je mimochodem tak velká, že výkonné dalekohledy ji nevidí jako pouhý světelný bod, ale jako disk.

Astronomové na Australian National University (ANU) vzali tuto příležitost k dalšímu studiu hvězdy a lépe se podívali na její velikost, hmotnost, stáří i vzdálenost od Země. A zjistili, že jim nesedí právě velikost, která byla dříve určena na 1,5 miliard kilometrů v průměru. Nově to vychází spíše na cca jednu miliardu kilometrů a s ohledem na vydávaný jas se tak dle této studie musí upravit i vzdálenost, a to na 530 světelných let, což je cca o čtvrtinu méně než dosud udávaná hodnota.

A aby to nebylo málo, Betelgeuse by se měl aktuálně ještě stále nacházet ve stádiu fúze uhlíku, což znamená, že má k finální explozi po vyčerpání zásob paliva ještě daleko. Aktuální fáze by totiž měla trvat právě kolem sta tisíc let, poté přijdou na řadu těžší prvky a až pak nastane exploze.

Nicméně toto jsou závěry pouze jedné studie, které budou muset být nejdříve potvrzeny, než se začnou přepisovat encyklopedie.

