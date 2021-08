Bethesda slaví deset let hry Skyrim novou verzí, přijde na podzim

The Elder Scrolls V: Skyrim přišel na trh pro Windows, PS3 a Xbox 360 dne 11. listopadu 2011 a od té doby se objevila celá řada dalších verzí, jako je port pro Nintendo Switch z roku 2017, verze pro modernější PS a Xbox z roku 2016, což byla Special Edition se všemi třemi hlavními DLC (Dawnguard, Hearthfire a Dragonborn), pak jsme tu měli i Skyrim VR, Legendary Edition a nyní se chystá pro příležitost desetiletého výročí The Elder Scrolls V: Skyrim – Anniversary Edition. Ta přijde na trh dle očekávání v listopadu a bude určena i pro PS5 a Xbox Series.

Anniversary Edition bude samozřejmě také obsahovat všechny tři jmenovaná DLC stejně jako všechna vylepšení ze Special Edition (modifikace pro konzole, lepší grafika, novější verze enginu, atd.), ale co nového tu bude? To opravdu nelze sdělit v krátkém článku, nehledě na to, že příslušný seznam Bethesda ani nezveřejnila. Jde totiž o více než 500 modifikací vybraných z obsahu nabízeného v rámci Creation Club.

Novinky pro Anniversary Edition tak vytvořila spíše sama komunita modderů a můžeme očekávat, že půjde o nové modely domů/předmětů/postav, nové questy, zbraně, zbroj, atd. Hra bude k dispozici pro Xbox One, Xbox Series S a X, PC a PlayStation 4 a 5, ovšem ne na Switch. Dále to bude i Xbox Game Pass a majitelé Special Edition budou mít možnost na Anniversary Edition upgradovat, čili zdarma to nebude.



