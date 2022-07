Betteries: vyřazené akumulátory z elektromobilů dostávají 2. život

Lithiové akumulátory jsou velkou zátěží pro životní prostředí a s rozšiřující se elektromobilitou je tady stále závažnější otázkou to, co s nimi poté, co doslouží v elektromobilech. Berlínská společnost Betteries je jednou z mnoha, která se snaží o cirkulární ekonomiku typu 3R (Reduce - Reuse - Recycle). V jejím případě jde o druhý bod, tedy znovupoužití (tzv. upcycling) článků z výše zmíněných akumulátorů. Poté, co doslouží v elektromobilech, kde je hodnota dojezdu velmi kritická, mohou být tyto články po kontrole stále dostatečně dobré pro použití tam, kde není tak výrazně důležitý poměr množství energie a hmotnosti, příp. objemu akumulátoru.



Akumulátory betterPack jsou certifikovaným (CE, UN, IEC) modulárním 48V řešením, kde jeden akumulátor pojme 2,3 kWh energie a sloučeny mohou být až čtyři na sebe pro vznik 9,2kWh baterie. Dostupný výkon může být 2 až 5 kW, podporován je výstup AC i DC. Díky tomu, že jsou články využity po delší dobu (nejprve v EV, později v betterPacku), se emise nutné pro jejich výrobu více rozprostřou v čase a emisní stopa se tak sníží o více než 30 %, než kdyby šly rovnou na recyklaci. Hlavní využití by měly najít např. v chudších zemích, kde by mohly nahradit dieselové agregáty a zajistit stabilnější dodávky elektrické energie tam, kde je nestabilní elektrická síť, nebo kde se začíná využívat obnovitelných zdrojů energie. I přes nižší kapacitu by ale mohly najít využití také v elektrických vozítkách, kde není příliš důležitý dlouhý dojezd (tzv. poslední míle).