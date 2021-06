Bezpečnostní software Norton 360 se naučil těžit Ethereum

Norton 360 je komplexní bezpečnostní software pro počítače, který nabízí kromě ochrany před hrozbami nabízí také VPN, zálohování do cloudu nebo rodičovskou kontrolu. Možná jste s touto aplikací setkali po zakoupení nového počítače s Windows, kde bývá někdy předinstalována. Vývojářská společnost NortonLifeLock (patřící pod Symantec) se rozhodla do softwaru Norton 360 přidat funkci, kterou bychom u antiviru rozhodně nehledali. Uživatele dostanou možnost prostřednictvím programu těžit kryptoměnu Ethereum. Novinka s názvem Norton Crypto je od dnešního dne dostupná pro vybrané uživatele, kteří se přihlásili do testovacího programu Early Adopter.

Aplikace Norton 360 nabízí jednoduchý přehled o těžbě

Kombinace softwaru pro ochranu počítače a těžbu kryptoměny se může na první pohled zdát jako nesmyslná, ale podle Nortonu to smysl dává. Společnost uvádí, že „mnoho těžařů muselo při své cestě za kryptoměnami po léta riskovat, vypínat kvůli těžbě zabezpečení a povolovat na svých počítačích neprověřený kód, který by mohl nenápadně odčerpávat z jejich výdělků nebo jim dokonce podstrčit ransomware. Výdělky jsou běžně ukládány přímo na pevné disky těžařů, kde by v případě jejich selhání mohlo dojít ke ztrátě digitální peněženky.“ Stručně řečeno, jako hlavní výhoda těžby kryptoměny přes Norton 360 by měla být vyšší bezpečnost proti některým dalším způsobům. Nová funkce by tedy k miningu mohla přilákat nové zájemce, kteří se mu kvůli obavám z bezpečnosti nebo složitosti vyhýbali.

K aktivaci funkce Norton Crypto by mělo stačit pár kliknutí. Následně začne program využívat grafickou kartu počítače v době nečinnosti k těžbě Etherea. Po vytěžení je kryptoměna ukládána do peněženky Norton Crypto Wallet, která je uložena v cloudu, a nikoliv na pevném disku počítače. Podle informací, které uvedl web The Verge, by měli mít uživatelé k dispozici tlačítko k rychlému převodu na Coinbase. Další podrobnosti společnost Norton nezveřejnila. Můžeme ovšem předpokládat, že uživatelé budou sdružováni do mining poolu, aby mohli snáze vytěžit celý blok. Norton by z toho mohl také něco mít, protože jak poznamenává web Bleeping Computer, provozovatelé poolu si z vytěženého Etherea většinou berou malý poplatek.





Funkce Norton Crypto bude v následujících týdnech zpřístupněna všem uživatelům aplikace Norton 360. V posledních měsících se naopak hovoří spíše o blížícím se konci klasické těžby Etherea, a to kvůli plánovanému přechodu na model Proof of Stake

