Bill a Melinda Gatesovi se rozvádějí, nadace pokračuje

I když dnešní zpráva není přímo o IT záležitostech, přeci jen jde o Billa Gatese, který patří k nejvýznamnějším osobnostem v oblasti počítačů. Ten spolu se svou manželkou Melindou oznámil, že se po 27 letech manželství budou rozvádět. Oba tak učinili prostřednictvím svého účtu na Twitteru. Podle něj se oba rozhodli ukončit své manželství, přestože na něm hodně pracovali. Za tu dobu vychovali tři děti a založili společnou nadaci, na které chtějí stále pracovat společně. Jen už nevěří tomu, že mohou dále pokračovat jako pár.



Vztah Billa a Melindy začal v roce 1987, přičemž ke sňatku došlo v roce 1994. Melinda v roce 1996 ukončila své působení marketingové manažerky v Microsoftu, Gates pak opustil pozici CEO Microsoftu v roce 2000, práci na plný úvazek ve firmě pak ukončil v roce 2008 a o několik let později se stáhl i z dalších pozic v řízení společnosti. V roce 2000 spolu s manželkou založili nadaci Bill & Melinda Gates Foundation, která od svého založení poskytla finance ve výši 53,8 mld. USD.

Tato nadace bojuje především proti různým nemocem, ale podporuje i vzdělávání nebo jiné projekty (např. ekologické toalety pro chudé země, viz dokument Netflixu ). Díky koordinovanému úsilí s očkováním se nadaci podařilo vymýtit už dva ze tří typů viru dětské obrny (jeden v roce 2015, další v roce 2019 a zbývá už jen jeden v Asii), což je dalším velkým úspěchem pro očkování, byť to je samo záležitostí, které výrazně polarizuje společnost.

Bill Gates byl také jedním z těch, kteří už před několika lety opakovaně varovali (např. v roce 2015 na TEDu, viz výše), že se lidstvo nepřipravuje na virovou pandemii, která by mohla propuknout. Tehdy varoval, že není vyloučen vznik viru, který bude dostatečně infekční i nebezpečný na to, aby zabil spoustu lidí, ale zároveň ne natolik zákeřný, aby člověku bylo natolik špatně, že by jen ležel a nemohl tak snadno šířit nemoc po svém okolí. Také proto se světem šíří konspirační teorie a někteří lidi přičítají koronovirovou pandemii právě Gatesovi, že údajně měl pomáhat vyvíjet takový vir a podobně. Nadace věnovala pro boj s COVID-19 a jeho důsledky 1,75 mld. USD.



