BioWare se zaměří na Dragon Age a Mass Effect, vývoj Anthem je zrušen

Tak alespoň zní vysvětlení zveřejněné přímo studiem BioWare, které může působit trošku podivně a nutí nás k zamyšlení, zda za tím vším nebude spíše něco jiného, ale to by už byly jen pouhé spekulace. Nedávno jsme se ovšem mohli dozvědět, že na Anthem Next pracovalo pouze 30 lidí a to pak není divu, že jde vývoj pomalu, když takto zásadní AAA titulu pracuje tým početně srovnatelný s indie studii. Jason Schreier ( Bloomberg ) k tomu poukázal, že by bylo zapotřebí jejich počet alespoň ztrojnásobit, aby byla hra dokončena v rozumném termínu.