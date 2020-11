Bitcoin se chystá překročit svou historicky nejvyšší hodnotu

Koronavirová krize se pozitivně podepsala na několika odvětvích a přinesla také oživení zájmu o kryptoměny, jejichž král zvaný Bitcoin od začátku letošního pseudoškolního roku prudce a vytrvale roste. Aktuálně se už dostal nad 420 tisíc korun a může v podstatě každou chvíli překročit svůj rekord z konce roku 2017, kdy byl jen o několik tisíc výš.

Bitcoin

Aktuálně má Ethereum hodnotu přes 13 tisíc korun, která by ale mohla také velice rychle klesnout, takže investice do grafických karet pro těžbu je značně nejistá. V příštích měsících se přitom očekává velké oživení na burzách podporované velice slibným vývojem vakcín proti koronaviru a právě Bitcoin by se mohl rychle dostat do pozadí zájmu, ale to už bychom potřebovali křišťálovou kouli. Nicméně dle obchodníků oslovených lidmi z CNBC by se hodnota Bitcoinu mohla v příštích měsících dostat ještě mnohem výš a to dle jednoho na 34 až 74 tisíc dolarů a dle druhého dokonce až na 100 tisíc dolarů. No uvidíme.