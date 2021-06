Bitmain pozastavil prodej ASIC minerů, jejich cena extrémně padá

Situace kolem kryptoměn se poměrně rychle mění. Zatímco ještě před dvěma měsíci trhaly jejich hodnoty rekordy, nyní naopak upadají v nemilost. Důvodů je hned několik. Růst i pád se sice připisuje do značné míry tweetům Elona Muska, nicméně v poslední době je to především čínská vláda, která pomáhá kryptoměnám v postupném pádu směrem dolů. Kryptoměny zde totiž začaly být něčím nechtěným , a to ať z důvodů rizika alternativní ekonomiky, tak také z environmentálního hlediska, které je v Číně poslední dobou jedním z nejdůležitějších témat. Čína tak zavřela farmy na těžbu kryptoměn, v důsledku čehož i významně hlesl výsledný hashrate dostupných těžařských strojů z celosvětového hlediska. Klesá ale také cena grafických karet.