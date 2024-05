Blackwell přijde letos jen jako RTX 5090, mobilní RTX 5080 možná s GB203 místo GB204

Společnost Nvidia chystá nové grafické karty řady Blackwell. Proslýchá se ale, že vývoj nejde úplně tak podle plánu a Nvidia má v tomto zhruba 1-2 měsíce zpoždění, což platí především pro mobilní varianty. Přesto to vypadá, že už za pár týdnů na Computexu budou představeny první desktopové karty na nové architektuře (na to se ale objevilo zatím překvapivě málo úniků). Smutnou zprávou je, že patrně půjde jen o jednu jedinou verzi, a to GeForce RTX 5090. Dokonce se mluví o tom, že půjde letos o jedinou spotřebitelskou kartu z řady Blackwell, která bude vůbec představena. Přinese podporu sběrnice PCIe 5.0 a pamětí GDDR7, což mají dostat také mobilní varianty. Desktopová RTX 5090 by se mohla dostat do prodeje počátkem 4. čtvrtletí, tedy pravděpodobně v říjnu.



Pokud jde o slabší verze Blackwellu, tedy např. GeForce RTX 5080 na čipu GB203, tak tady to podle posledních informací na letošní uvedení nevypadá a patrně si budeme muset počkat do roku 2025. Zpoždění se týká také výše zmíněných mobilních čipů, takže ačkoli se dalo očekávat jejich lednové uvedení na CES 2025, je možné, že bude odsunuto na únor nebo březen.

Zajímavou informací je ale to, že GeForce RTX 5090 Laptop i RTX 5080 Laptop by měly využívat stejné čipy, tedy GB203. Pro RTX 5080 Laptop (a možná i další slabší čipy) by to mohlo znamenat podstatně vyšší výkon, neboť dosud dostávaly mobilní verze čipy z desktopových variant o třídu níže (RTX 4080 Laptop neměl AD103 z desktopové RTX 4080 měla, ale AD104 z desktopové RTX 4070). Nyní by tak obě mobilní RTX 5090 a RTX 5080 mohly mít čip z desktopové RTX 5080. Pokud to bude znamenat, že i ostatní modely si takto polepší o celou třídu, mohlo by to přinést velmi zajímavé výkony. Otázkou je pochopitelně spotřeba.