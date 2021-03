Blíží se Samsung 980, SSD bez DRAM cache

Chystané Samsung SSD 980 se už objevily v nabídce některých evropských obchodů a my se můžeme díky tomu podívat na to, co nabídnou. Jak se dá usuzovat z jejich označení, půjde o slabší verze modelů SSD 980 Pro, které přišly na trh už loni a pro některé představovaly zklamání kvůli tomu, že už využívají paměti TLC a ne MLC jako dříve. Od SSD 980 tak nelze očekávat nic lepšího.

Samsung SSD 980 nastoupí ve verzích s kapacitou 250 GB, 500 GB a 1 TB, které budou založeny na novém firemním kontroleru zvaném Pablo a na 136vrstvých pamětech TLC V-NAND Flash. Tuto hlavní paměťovou výbavu tak mají společnou s SSD 980 Pro, přičemž kontroler i zde podporuje 256bitové AES šifrování a také TCG/Opal IEEE 1667, nicméně SSD 980 nejsou vybaveny žádnou DRAM cache. Lze tak očekávat slabší výkony, ale i trošku nižší cenu.

Výkon SSD 980 ovšem dle specifikací mohutně pokulhává za SSD 980 Pro, která dosahují sekvenčního čtení a zápisu 7000 a 5000 MB/s. Zde je to čtení 3500 MB/s a zápis 3000 MB/s a pro náhodné čtení (4k, QD32) platí 500.000 IOPS a zápis (4k, QD1) pak 480.000 IOPS. SSD 980 Pro nabízí až 1.000.000 IOPS, takže je zřejmé, že kontroler Pablo je oproti Elpis v modelu Pro výrazně slabší.

Není pak ani divu, že SSD 980 si vystačí s rozhraním PCIe 3.0, ostatně jejich specifikace ukazují na slabší výkon i v porovnání s takovým Samsung SSD 970 Evo Plus. Jak se to ale odrazí na ceně? V jednom německém obchodu byly stanoveny ceny 70, 90 a 150 eur za 250GB, 500GB a 1TB model, čili cca 1850, 2400 a 3950 Kč, čili ty jsou výrazně nižší než ceny verzí 980 Pro, v jejichž případě za 1TB verzi zaplatíme cca 5700 Kč (cenový rozptyl je v jejich případě velký), čili SSD 980 jsou v případě 1TB modelu spíše cenový ekvivalent SSD 970 Evo.





Nové Samsung SSD 980 se mají začít prodávat od 30. března.



