Blíží se Ubuntu Web založený na Firefoxu. Nová konkurence pro Chrome OS?

Chromebooky sice nikdy neovládly žebříčky prodejů, ale zájem o ně dlouhodobě roste. Popularitu si získaly nejen ve školách, ale také v některých firmám a domácnostech. Jsou totiž bezpečné, relativně svižné a snadno se ovládají. Pokud navíc máte hluboko do kapsy, můžete vybírat z velmi levných základních modelů. Chromebooky samozřejmě používají Chrome OS založený na linuxovém jádře, který byl ve svých začátcích opravdu velmi spartánským systémem – de facto se jednalo o prohlížeč Chrome, do kterého si uživatel mohl instalovat rozšíření a webové aplikace. Později ovšem Google přidal další funkce a přívětivé uživatelské rozhraní, které se blíží jiným desktopovým systémům. Významným milníkem potom bylo přidání podpory Google Play Store, odkud lze stahovat aplikace pro Android.

Chrome OS, respektive cenově dostupným chromebookům, se pokoušel konkurovat Microsoft – naposledy s Windows 10 S. Brzy by ovšem měla přijít i konkurence od nezávislého vývojáře. Rudra Saraswat totiž tento týden oznámil nový projekt Ubuntu Web. Nutno dodat, že o novém systému zatím mnoho nevíme. V oficiálním popisu na Twitteru se píše: „Ubuntu Web kombinuje sílu Ubuntu a Firefoxu a poskytuje vám výkonný open-source webový OS.“ Jinak řečeno, můžeme očekávat jednoduchý operační systém s nízkými nároky na hardware, v jehož centru bude stát internetový prohlížeč Mozilla Firefox. Zbývá ovšem zodpovědět spoustu otázek, mimo jiné to, jak moc budou limitovány možnosti uživatele proti běžnému Ubuntu. Také není jasné, zda bude možné instalovat aplikace třetích stran.

Rudra Saraswat rozhodně není žádným nováčkem, proto se není nutné obávat, že by výsledek skončil totálním fiaskem. Mezi jeho předchozí projekty patří Ubuntu Unity Remix, Ubuntu Education nebo Krob Linux, který byl optimalizován pro počítače Raspberry Pi. Shodou náhod právě tento týden vyšel Chrome OS v nové verzi 84. Na chromebooky, chromeboxy a jiná podporovaná zařízení přináší několik příjemných novinek. V přehledu aplikací lze přesunutím okna k pravému či levému okraji rychle nastavit režim rozdělené obrazovky. Pokud používáte více monitorů, není problém podobným způsobem přetahovat okna mezi monitory. Nová aplikace Explore nahradí původní Get Help a uživatelům nabídne např. přístup k nápovědě bez internetového připojení.

Chrome OS 84 přidává možnost ukládat záznamy z webkamery ve formátu MP4. Dosud bylo dostupné pouze MKV, takže uživatele v některých případech čekaly problémy s kompatibilitou. Kromě toho přináší nová verze možnost měnit velikost virtuální klávesnice (přetažením rohu) nebo pořídit snímek obrazovky pomocí tlačítka pro změnu hlasitosti (funguje pouze v režimu tabletu). Pokud používáte funkci Linux (beta), která je určena pro vývoj softwaru na chromebooku, můžete nyní linuxovým aplikacím povolit přístup k mikrofonu (ve výchozím nastavení je funkce vypnuta).

