Blizzard odkládá Overwatch 2 i Diablo IV, příští rok také nepřijdou

Problém je, že nikdo z Blizzard Entertainment dříve ani neřekl, kdy přesně má takové Diablo IV přijít na trh a dříve potvrzena byla jen ta nyní zřejmá věc, že letos už to nebude, přičemž rok 2021 byl zřejmě v původním plánu. Nyní je ale z vyjádření firmy jasné, že to nebude ani v příštím roce, což platí rovněž pro Overwatch 2

Vysvětlení je prosté, jako obvykle je zapotřebí více času i přes to, že vývojářské týmy učinily v posledních kvartálech velký pokrok. Jde o obvyklé až šablonovité vysvětlení, proti němuž nemohou rozumní fanoušci v podstatě nic namítat, když vývojářům nevidí pod ruce a sami přece chtějí, aby očekávané hry přišly na trh v co možná nejlepším stavu.

Je tak v podstatě jen dobře, že Blizzard dosud neuvedl ani přibližné datum vypuštění těchto her, i když nyní je zřejmé, že je chtěl vydat během příštího roku, neboť se výše dočteme i o tom, že toto rozhodnutí bude mít svůj vliv na finanční výsledky za rok 2022.

Navíc jsme se mohli před pouhým týdnem dozvědět, že nová prezidentka Blizzardu Jen Oneal ve své funkci vydržela jen tři měsíce a její funkci s okamžitou platností přebral Mike Ybarra. Firma se tak nachází v personální krizi, která jistě má svůj vliv na vývoj her včetně Diabla IV, zvláště když už dříve byli vyhozeni někteří z hlavních designérů tohoto titulu . Spíše se tak můžeme ptát na to, jak moc byl vývoj očekávaných her poznamenán a zda se ten nejhorší Blizzard už přehnal.