Blizzard oznámil ukončení vývoje Heroes of the Storm

Přestože se zamýšlený úspěch v oblasti esportu nedostavil, díky čemuž došlo k útlumu vývoje této hry už před 3 roky, stále se jednalo o herní titul, který měl díky svému zpracování (gameplay, herní postavy a schopnosti, herní mapy) dodnes své fanoušky.

Jako poděkování hráčům za dosavadní přízeň v rámci příštího patche hráči brzy obdrží "neuvěřitelně vzácný" Epic Arcane Lizard mount . Konkrétně vývojáři uvedli, že budou hru nadále podporovat podobně jako StarCraft a StarCraft II, což znamená pokračování sezónních událostí, rotace postav nebo obchodu uvnitř hry. Ale v obchodu už nebude přibývat nic nového a další patche budou zaměřené primárně na udržování samotného fungování hry. Nelze tak už očekávat nové položky v obchodu, postavy nebo mapy.



Když Blizzard před 3 roky oznámil pozastavení esport aktivit a výrazné zpomalení dalšího vývoje, zdůvodňoval to tím, že hra v této oblasti nedokázala prorazit takovým způsobem, jak by si společnost představovala (zde mluvíme o vedení celé společnosti Activision Blizzard, nikoli o divizi Blizzardu nebo o samotných vývojářích).

Zdůvodnění neúspěchu je ze strany Blizzardu obecně takové, že do rozjetého vlaku jménem MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) naskočili pozdě, aby dokázali konkurovat extrémně úspěšným hrám Dota 2 a League of Legends. Není to ale spíše způsobené tím, že tento žánr pojali velmi výrazně odlišným způsobem, než ty dvě zmíněné hry, které se mezi sebou z hlediska koncepce naopak liší jen minimálně? A že to jiné pojetí zkrátka nefunguje tak dobře?

Za sebe musím říct, že HotS se hraje dobře a bohaté spektrum známých hrdinů z dalších her Blizzardu se mi zamlouvá. Ale je to takové příliš casual. Různorodost map sice vypadá jako zajímavé zpestření, ale ve výsledku to je kontraproduktivní, protože to znamená příliš velkou variabilitu ve hře, která měla být zaměřená na soutěžení a porovnávaní skillu mezi hráči, tedy esport. Druhá věc je absence nakupování předmětů v rámci zápasu, namísto čehož se levelují skilly, které jsou ale u každé postavy jiné, což variabilitu nadále zvyšuje. Když si pustím Dota 2, je to mnohem větší challenge (vždy stejná mapa a stejné předměty, které si mohou koupit všechny postavy), což je zábavnější a mám pak chuť si zahrát další a další zápas, což HotS zkrátka postrádá.