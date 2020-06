Blizzard poodhalil zákulisí vývoje Diabla IV včetně screenshotů

Diablo IV od Blizzardu je určitě jednou z nejvíce očekávaných her. Navzdory pandemii vývoj nadále pokračuje a tvůrci dokončili jednu z oblastí hry nazvanou Dry Steppes. Kompletní je celá část zde se odehrávající kampaně, zdejší objekty, budovy, "dungeony", dokonce i doprovodná videa (animace). Celý tým pak doma sedl ke hře a tvůrci ji společně intenzivně hráli po dva dny, aby měli dostatek dat k analýze a diskuzi. Takhle mohli z vlastního pohledu při reálném hraní jedné části hry poznat, co je dobré, a na čem naopak zapracovat. To, že je jedna část kompletní, bohužel neznamená, že by ve stejném nebo podobném stavu byly i ty další. Na hře je ještě hodně práce.



Pokud jde o konverzace, tak v Diablu IV se autoři hry snaží zachovat vyprávění typické pro Diablo, nicméně např. při rozhovorech s NPC dojde k mírnému přiblížení kamery (viz výše). Má to být dost na to, aby byl dán důraz na rozhovor, ale současně dost málo na to, aby stále viděl na své okolí a nevypadl z typického pohledu Diabla. Některé velmi důležité pasáže budou v podobě herních animací. Zatímco dosud byla pro Diablo typická zejména herní videa před jednotlivými akty, která vyprávěla příběh, nyní přijdou na řadu i generované animace, kde hráč uvidí svou postavu s aktuálním vybavením. Uvidí ji i ve stejném rozlišení a nastavení detailů, takže takové animace budou vypadat podstatně více jako součást hry.

Ve hře bude možné plnit nejen zadané úlohy, ale hráč má mít pochopitelně i velkou svobodu v objevování celého světa. To má zvýšit hratelnost hry a chuť si ji zahrát i několikrát, což bylo pro předchozí Diabla typické (mnoho lidí ji projelo za každou postavu a někdy i několikrát). Tvůrci si pochvalovali tzv. kempy. Jde o lokace, které byly obsazeny nepřáteli, ale později byly dobyty zpět, přičemž pak slouží jako bezpečná místa s dalšími NPC a waypointy. Každý z těchto kempů má svůj vlastní příběh.

Pokud jde o multiplayer, autoři říkají, že se snaží nastavit správný poměr hráčů. Pokud se totiž na mapě ukazovalo až příliš mnoho jiných hráčů (mimo vlastní skupinu), hra ztrácela kouzlo a působila méně jako Diablo. Proto se s jinými hráči, kteří nepatří ke skupině, častěji setkáte spíše ve městech, ale v otevřeném prostoru jich bude méně. Hráč klidně může hrát sám, u velkých bojů se připojit ke skupině, získat odměnu a dál pokračovat opět sám.



Tvůrci chtějí podotknout, že hra stále není hotová, není ani ve verzích alpha nebo beta. Také screenshoty záměrně nemají plnou grafiku a všechny detaily, protože jak říkají sami tvůrci, je jednodušší zahodit špatné myšlenky teď, než vyhazovat něco kompletního, co se později neosvědčí. S dalšími detaily o vývoji se ozvou opět za čtvrt roku. Na stránkách Blizzardu najdete i další obrázky ze hry a ve větším rozlišení.

