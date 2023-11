Blizzard představil obsahové rozšíření Vessel of Hatred pro Diablo IV

BlizzCon je událost, kterou Blizzard pořádá pro fyzické setkávání se s fanoušky a probíhá už od roku 2005. Uskutečnila se v každém roce vyjma let 2006, 2012 a nedávno měla pauzu kvůli Covidu v letech 2020, 2021 (tehdy proběhla online) a 2022. Dnes probíhá 2. den BlizzConu 2023 a už včera jsme se dozvěděli, co velkého vývojáři chystají pro Diablo IV. Konkrétně představili teaser na první obsahové rozšíření Vessel of Hatred:

Jde pouze o teaser, takže se z něj moc nedozvíme, nicméně v rámci jeho prezentace byly na BlizzConu přece jen zveřejněny nějaké podrobnosti:

Více informací plánuje Blizzard oznámit v létě 2024. V diskuzi můžete tipovat, jaká by ta nová postava mohla být. S ohledem na teaser a umístění v džungli se nabízí něco jako Amazonka nebo Witch Doctor, ale bylo jasně řečeno, že půjde o zcela nový typ ("completely new class, never seen before in the Diablo universe"), takže fantazii se meze nekladou. Zde najdete celou prezentaci (spuštění je nastaveno na část o Diablo IV).