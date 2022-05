Blockware postaví 150MW těžařskou farmu na Bitcoin na solární energii

Bitcoinových těžařských firem je po celém světě mnoho. Zásadním problémem je obrovské množství energie, které spotřebují, a proto se některé firmy snaží řešit ekologické dopady takové těžby, ostatně celosvětová spotřeba na těžbu Bitcoinu se odhaduje na více než 120 TWh ročně, což je zhruba na úrovni spotřeby Švédska nebo Norska. Společnost Blockware Solution (BWS) se např. dala do spolupráce s firmou SEVA, která buduje velkou oblast SunPark v Západní Virginii o rozloze 3000 akrů (cca 12 km2), která bude zahrnovat nejen solární elektrárny, ale i zázemí pro různé vzdělávací nebo turistické akce. A právě solární elektřinu z této oblasti bude mimo jiné odebírat BWS pro svou těžařskou farmu.



V první fázi půjde o investici 10 mil. USD na 20akrovém pozemku (8 ha), kde by mělo jít o 60MW řešení využívajícího ponorného chlazení. To by mělo být v provozu už koncem letošního roku. Vzniknout mají desítky míst a dle společnosti BWS by si měli technici vydělat 23 USD na hodinu. Výsledkem celého projektu o několika fázích bude nová 150MW farma těžící Bitcoin, tedy ještě 2,5krát větší. To znamená, že za hodinu tato farma spotřebuje tolik energie jako cca 50 elektromobilů za celý rok. Roční spotřeba by pak nabila zhruba 400 tisíc takových aut.