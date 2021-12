Bloomberg: AMD je třetí největší zákazník TSMC, Apple je však nedostižný

Dá se říci, že AMD sice je na třetím místě, a to ne dle oficiálních čísel, která ani nejsou k dispozici, ale dle dat i odhadů serverů Bloomberg a DigiTimes . Jde tu o žebříček sestavený na základě informací o tržbách, které u TSMC aktuálně tvoří jednotlivé firmy.

Firma Podíl Apple 25,93% MediaTek 5,80% AMD 4,36% Qualcomm 3,90% Broadcom 3,77% Nvidia 2,83% Sony 2,54% Marvell 1,39% STMicroelectronics 1,38% Analog Devices 1,06% Intel 0,84%

Je otázka, nakolik tato čísla sedí, ale to se těžko dozvíme, ale přinejmenším si z nich můžeme odnést to, že význam firmy AMD roste, ale ta se i tak pohybuje v podílu nižších jednotek procent, kde jsou i další firmy. Zato Apple má nedostižný podíl kolem jedné čtvrtiny, čili je tu Apple a pak dlouho nic, ovšem Intel by se už neměl dlouho krčit mezi ostatními.

Právě Intel by měl dle Digitimes v roce 2023 vystřídat AMD na třetím místě, přičemž na to by Gelsingerova diplomatická neobratnost, kterou ukázal v posledních dnech, neměla mít žádný vliv. Jedná se tu pochopitelně o 3nm proces, který by měl Intel katapultovat mezi nejvýznamnější zákazníky TSMC a samozřejmě k tomu přispějí také jiné zakázky, ale uvidíme, zda bude Intel za dva roky u TSMC vyrábět ještě své grafické čipy, pro něž se chystá v generaci Alchemist využít 6nm proces N6

Nesmíme také zapomenout na NVIDII, která aktuálně nevyužívá kapacity firmy TSMC tak, jako obvykle. Svá herní GPU Ampere nechává vyrábět Samsung, ale příští generaci má už využít 5nm proces N5, čili její podíl by měl také růst. Naopak o AMD kolují fámy, že by chtělo naopak využít kapacity Samsungu , ale pokud ano, pak TSMC s největší pravděpodobností ani tak neopustí.

Nyní ale čekáme především na zprávy o tom, co se Intelu povedlo vyjednat na Tchaj-wanu, pokud se ovšem něco šťavnatého dostane na veřejnost.

