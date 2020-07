Bloomberg: NVIDIA má zálusk na společnost Arm Holdings

SoftBank přitom vlastní firmu Arm Holdings teprve čtyři roky a pořídila ji za 32 miliard dolarů, přičemž SoftBank má uvažovat o prodeji ne proto, že by Arm byla celkově špatnou investicí, ale proto, že si potřebuje vylepšit celkovou situaci, a to konkrétně oživit portfolio, navýšit vlastní kapitál a odkoupit zpět své akcie. To jsme se alespoň dozvěděli minule , kdy ještě nepadlo ani slovo o NVIDII.

O ní nyní mluví Bloomberg a tvrdí, že NVIDIA už oslovila právě společnost SoftBank s předběžnou nabídkou. To ale samozřejmě ještě nic neznamená, neboť případné jednání je evidentně jen na svém začátku, takže firmy se nakonec nemusí dohodnout a také může do jednání vstoupit i jiný zájemce. SoftBank prý už oslovila i firmu Apple, ale ta, ač se jí osudy Arm Holding nyní budou týkat více než kdy dříve, neměla vyjádřit vážný zájem.

NVIDIA přitom teprve nedávno dokončila akvizici Mellanoxu v hodnotě 6,9 miliard dolarů a pokud by měla mít zájem o Arm Holdings, musela by si připravit mnohem více prostředků. Nicméně právě akvizice firmy Mellanox ukazuje, že NVIDIA by o Arm skutečně mohla mít zájem a to dost velký.

Jde pochopitelně o svět HPC a superpočítačů, před nímž by mohly společnosti AMD a Intel NVIDII zaklapnout dveře. Jde o jejich záměr úzce provázat výkon procesorů s grafickými kartami pomocí vlastních vysokorychlostních rozhraní a v případě AMD jde o Infinity Architecture . Lze předpokládat, že taková rozhraní založená na vlastních technologiích obou firem a ne na volně přístupných průmyslových standardech jako PCIe budou NVIDII zapovězena.



Není tak divu, že zatímco AMD a Intel míří do éry exascale a chystají superpočítače jako Aurora Frontier nebo El Capitan , NVIDIA, která dosud nemohla chybět na předních příčkách žebříčku TOP500, nemá nic podobného. Jistou výhodu pak poskytuje Mellanox a jeho síťové technologie pro superpočítače, ovšem to pravé by mohl poskytnout právě až ARM, čili procesory. A právě na ARM je ostatně postaven současný nejvýkonnější superpočítač světa, japonský Fugaku

Ceny souvisejících / podobných produktů: