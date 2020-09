Bloomberg: výroba konzole PS5 je vysoce problémová, Sony to popírá

Bloomberg tak udává, že Sony snížilo předpoklad počtu vyrobených konzolí PlayStation 5 z 15 milionů za fiskální rok na 11 milionů, což je tak velice výrazný pokles, který pochopitelně může způsobit nedostatek konzolí na trhu, ale to bude záviset především na poptávce.

Sony dle zprávy během července navýšilo objednávky v očekávání toho, že zákazníci budou mít kvůli koronaviru větší zájem o novou konzoli, ovšem objevily se problémy, a to prý i jen 50% výtěžnost vyráběných SoC, které pro Sony připravuje společnost AMD, ovšem vyráběna jsou pochopitelně jinou firmou. Nám může být vcelku jedno, zda je výtěžnost opravdu tak špatná. Důležité je, že Sony nedokáže získat tolik SoC, kolik by bylo třeba, a právě proto snižuje předpoklad celkové produkce nových PS5.

Otázka je, zda se náhodou s podobnými problémy nemůže potýkat také Microsoft, který rovněž využije SoC od AMD a je velká šance, že to je vyráběno zcela stejným procesem. My víme jen to, že v obou případech jde o nějakou pokročilejší verzi 7nm procesu TSMC. Microsoft přitom pro novou Xbox Series X zvolil celkem agresivní cenovou politiku, neboť ji vysílá na trh za 499 USD a navíc tu bude i levnější Xbox Series S za 299 USD.

Na druhou stranu, o 7nm technologii firmy TSMC se už v této době zrovna nemluví v souvislosti se špatnou výtěžností a lze říci, že 50 % by byla opravdu tragická hodnota. Proto ani není moc překvapivé, že Sony tyto zprávy zcela popírá a uvádí , že žádné snížení předpokládané produkce o miliony kusů nenastalo. Dále se dozvídáme, že tato čísla zůstala nezměněna od začátku výroby v červenci a Sony své investory ujišťuje, že výroba probíhá hladce.

Sony PS5 bude vypuštěna na trh v průběhu listopadu stejně jako nové modely Xbox.



