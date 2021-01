Blue Origin: Vylepšená kabina pro posádku zvládla první let, pasažéři by mohli startovat v dubnu

Firma Blue Origin se snaží prorazit s lety do vesmíru s lidskými pasažéry. Nedávno společnost Jeffa Bezose předvedla úspěšný testovací let vylepšené New Shepard určené pro lety s posádkou. Kabina pro pasažéry se od rakety oddělila dvě a půl minuty po startu a dosáhla výšky 107 kilometrů, ocitla se tedy na suborbitální dráze a byla překonána Kármánova hranice.

Raketa New Shepard záhy zamířila zpět a bezpečně dosedla, protože je znovupoužitelná, stejně jako je tomu například u raket firmy SpaceX od Elona Muska. Po více než deseti minutách od okamžiku, kdy New Shepard odstartovala a vznesla se do vzduchu, se kabina pro posádku pomocí systému tří padáků také snesla dolů. Při letu se testovala i plynulá rotace v rychlosti 2-3 stupně za sekundu, aby si budoucí kosmičtí pasažéři mohli užít 360stupňový výhled do vesmíru.

Nedávná mise New Shepard je již čtrnáctou v pořadí, ale zároveň se jednalo o první testovací let vylepšeného systému New Shepard. Tato upgradovaná kabina nazvaná RSS First Step má pro posádku připravených šest sedadel s bezpečnostním systémem a dle slov Blue Origin slibuje astronautům ten nejlepší možný zážitek.



Interiér RSS First Step je vybaven polstrovaným obložením stěn, systémem na snížení okolního hluku uvnitř transportní kapsle, klimatizací a také ovládáním vlhkosti. Nechybí samozřejmě ani reproduktory a mikrofony, pomocí nichž mohou cestující komunikovat. Vše je zkrátka zaměřeno na co největší pohodlí.

Tato mise by měla být první ze dvou testovacích letů, při nich si Blue Origin ověří všechny systémy, protože by se mělo jednat již o finální konfiguraci a společnost doufá, že již nebude muset provádět před očekávaným letem s posádkou již žádné zásadní změny. Termín tohoto prvního letu s pasažéry by mohl být už na začátku dubna.