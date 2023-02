Blue Origin vyvinul metodu výroby solárních panelů z měsíčního regolitu

Blue Origin, společnost Jeffa Bezose, vyvinula zajímavou metodu výroby solárních panelů. Ta by se měla používat na měsíčním povrchu a její hlavní výhodou je to, že by využívala místních surovin. Projekt se jmenuje Blue Alchemist a šlo by o výrobu panelů pomocí elektrolýzy roztaveného měsíčního regolitu (horniny). Test provedli na simulaci měsíčního regolitu a výsledkem elektrolýzy by mělo být železo, křemík a hliník, což by bylo využito k výrobě panelu, drátů i ochranného skla (bez něj by panel vydržel v řádu dní). Odpadním produktem by byl kyslík, který se dá použít pro pohon a podporu života.



K procesu je potřeba velmi vysokých teplot přes 1600 °C, takže jsou zde i nemalé vstupní náklady, nicméně výsledné panely by pak měly dlouhodobě vydržet podmínky na měsíčním povrchu a produkovat solární elektrickou energii minimálně po dobu jedné dekády. Výhodou je, že proces nemá uhlíkové emise, nespotřebovává žádnou vodu ani jiné chemikálie. Hovoří se o tom, že by se myšlenka tohoto procesu dala využít i pro zemské účely.