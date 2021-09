Blue Origin zveřejnila termín dalšího letu a odhalila dva pasažéry

Druhý let s vesmírnými turisty společnosti Blue Origin by měl podle nejnovějších plánů proběhnout v úterý 12. října. Na palubě kosmické lodi poletí Chris Boshuizen, který je spoluzakladatelem společnosti Planet Labs a Glen de Vries z francouzské společnosti Dassault Systèmes. Další dva členy posádky zveřejní Blue Origin v nejbližší době.

Pro Chrise Boshuizena je výlet do vesmíru podle jeho slov v podstatě splněním největšího dětského snu. Dále ale svůj let do kosmu vnímá i jako příležitost pro to, aby nadchl mladé lidi pro studium technických a přírodovědných oborů. Glen de Vries zase vidí výhodu letů do vesmíru v tom, že astronauti mohou získat nový pohled na skutečnost, jak křehká a vzácná je naše planeta, zdroje surovin a také celá naše civilizace.

Do vesmíru se na palubě kosmického modulu vyneseného raketou New Shepard podívali 20. července tohoto roku už bratři Bezosovi , záznam z této události je možné zhlédnout ve videu výše. Právě Jeff Bezos společnost Blue Origin v roce 2000 založil s cílem dopravovat do kosmického prostoru mimo jiné i lidské astronauty.

Říjnová mise nese název NS-18 a je v pořadí 18. letem rakety New Shepard. Start je naplánován v kosmodromu Launch Site One, který má Blue Origin v Texasu, a společnost bude celý přenos z letu živě streamovat, vysílání se spustí přibližně hodinu před startem. Výprava do vesmíru by měla trvat přibližně 11 minut, během nichž kosmická loď překoná Kármánovu hranici, což je pomyslná linie mezi zemskou atmosférou a kosmickým prostorem ve vzdálenosti 100 km nad povrchem Země. Vesmírní turisté tak budou mít přibližně tříminutový zážitek ve stavu beztíže.