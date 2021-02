BluShift Aerospace odstartoval s první komerční raketou na biopaliva

Společnost BluShift Aerospace provedla test své rakety na biopaliva. Letová zkouška proběhla v americkém státě Maine na konci ledna a prototyp komerční rakety Stardust 1.0 úspěšně odstartoval. Start byl původně plánován na dřívější termín než 31. ledna, ale přípravy se musely podřídit nepříznivému počasí a také drobným technickým problémům.

Prototyp suborbitální rakety vysoký šest metrů se podíval do výšky 1,2 kilometru a následně se s pomocí systému padáků snesl zpět na zem. Při tomto testu se ověřovala zejména funkčnost systému MAREVL (Modular Adaptable Rocket Engine for Vehicle Launch) a také využití biopaliva.

Společnost BluShift Aerospace doufá, že tento úspěšný letový test přiláká investory, kteří mohou firmě pomoci realizovat ambicióznější projekty. Už v tomto roce by společnost, která se plánuje zaměřovat zejména na vynášení malých satelitů do vesmíru, chtěla s pokročilejším modelem rakety Stardust 2.0 dosáhnout vyšší rychlosti při delší době letu, připravuje se také raketa Starless Rogue pro suborbitální náklady. BluShift Aerospace má v plánu i vývoj systému nazvaného Red Dwarf, který by měl být schopen vynést na nízkou oběžnou dráhu Země náklad o hmotnosti asi 30 kilogramů.

BluShift Aerospace cílí především na snížení nákladů na starty raket do vesmíru a tím chce pomáhat v lepší dostupnosti těchto služeb pro soukromé společnosti i pro vědecké účely. Zároveň firma věří, že zákazníky, kteří chtějí minimalizovat dopad raketových startů na životní prostředí, zaujme biopalivem.