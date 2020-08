Boj o provize: Fortnite zmizel z obchodů Applu i Googlu, Epic kontruje žalobou

Oficiální obchody s aplikacemi, jakými jsou např. Apple App Store nebo Google Play Store, si berou 30 % z většiny nákupů (za určitých podmínek např. u předplatných to může být méně). To se ale vývojářům nelíbí už roky a tentokrát se pořádně naštvali v, kteří to vzali pěkně od podlahy. Ostatně už před lety byla jejich hradistribuována mimo systém Googlu, jenže ne každý si chce na Androidu povolit instalaci z externích zdrojů a hra tak přicházela o mnoho případných hráčů (přesto byla nejvýdělečnější hrou roku 2019 ). Fortnite se tak později přeci jen objevil v Play Store . Včera to ale vše začalo znova a pořádně. Epic Games se rozhodli porušit podmínky obou obchodů a do aplikace zabudovali možnost zaplacení za příplatkové předměty (DLC) přímo mimo systém obchodů. Díky tomu tak to, co stálo $9,99, mohli uživatelé koupit mimo systém za $7,99. V aplikaci přímo měli na výběr, kterým systémem platby chtějí jít.