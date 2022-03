Boj proti Rusku: Apple neprodává produkty, EA maže ruské týmy z NHL a FIFA

Michail Fedorov, ukrajinský vicepremiér, je na Twitteru hodně činný a vyzývá firmy k podpoře Ukrajiny při ruském útoku. Vyjednal tak už dodávku terminálů Starlink pro zajištění alternativního způsobu internetové konektivity, částečně se daří přesvědčovat i další firmy. Kontaktoval např. Tima Cooka z Applu, kterého vyzval k ukončení prodejů produktů a nabízení služeb ruským zákazníkům.

Apple přijal první část výzvy a ukončil prodej hardwarových produktů v zemi, omezil funkčnost Apple Pay, z App Store smazal aplikace pro RT News a Sputnik News (s výjimkou Ruska) a také omezil informace nabízené v Apple Maps ohledně dopravy a incidentů na Ukrajině. App Store nicméně v zemi nadále funguje, na což Fedorov reagoval, ať Cook dokončí práci. Někteří Rusové už na protest proti Applu začali rozbíjet své produkty s logem nakousnutého jablka, zde je ale otázkou, komu tím nejvíce uškodí.



Další viditelný krok proti Rusku a Bělorusku, které invazi podporuje, provedlo EA Sports. To z herních titulů FIFA 22 (včetně FIFA Mobile a FIFA Online) a NHL 22 smazalo ruské a běloruské týmy, čímž následuje kroky skutečných organizací FIFA, UEFA nebo IIHF, které také zakazují těmto týmům účastnit se sportovních západů. I zde reakce následovala po twitterové výzvě Fedorova. EA dále zvažuje další případné změny do her.

Zdaleka ale nejde jen o tyto dvě firmy. K protestu se připojil také např. Oracle, který úplně ukončil činnost v Rusku a pozastavení prodejů pak učinil SAP. Také Spotify zavřelo svou ruskou pobočku a podobně jako Apple a některé sociální sítě, zrušilo přístup k RT a Sputniku kromě samotného Ruska.

Prodeje zde ukončují např. i automobilky. Mezi nově ohlášenými máme japonské společnosti Honda a Toyota (ta zastavila také výrobu v Petrohradu), pozastavení operací, např. prodejů nebo výroby ohlásilo i BMW, Daimler (Mercedes se chce zbavit svého 15% podílu v Kamazu), Ford, GM, Harley-Davidson, Jaguar Land Rover, Mitsubishi, Volkswagen nebo Volvo (zastavení výroby nákladních vozů) a výčet zdaleka není konečný. Totéž platí i pro IT firmy. Do země už nebudou proudit ani kontejnerové lodi od Maersku, MSC nebo CMA CGM.



