Bolívie možná začne využívat kryptoměny k nákupu paliv a energií

V Bolívii mají problém s energiemi, především jde o pohonné hmoty pro dopravní prostředky. Nedostatek odstavil polovinu až 2/3 systému veřejné dopravy a ohrožena je také schopnost farmářů sklízet nejrůznější plodiny, protože není palivo pro traktory a další zemědělské stroje. A zde do hry vstupují moderní technologie. Země nemá dostatek rezerv v zahraničních měnách pro nákup těchto komodit, a tak to chce řešit pomocí kryptoměn. Ty by měly vylepšit platební schopnost Bolívie, konkrétně umožnit státní energetické firmě YPFB platit za import pohonných hmot.

Není ale jasné, o které kryptoměny by se mělo jednat. I když nelze vyloučit např. Bitcoin, předpokládá se, že půjde spíše o nějaké stablecoiny než klasické kryptoměny, které jsou příliš volatilní. Bolívie byla přitom vůbec kryptoměnám dlouho nepřátelská, od roku 2024 až do června 2024 zde byly kryptoměny zakázány. To se ale před necelým rokem změnilo a od té doby obchodování s nimi směle roste. Většina finančních kryptoměnových převodů se přitom odehrála právě v oněch zmíněných stablecoinech. Ty podobným zemích pomáhají obcházet velkou inflaci vlastní měny. Místní banka Banco Bisa pak v říjnu 2024 umožnila držení kryptoměn, konkrétně nákup, prodej USDT, která je navázána na hodnotu amerického dolaru.