Bonanza Mine: Intel vyvíjí vlastní ASIC pro těžbu Bitcoinu

Intel a kryptoměny jsou aktuálně stále témata, která nejdou moc dobře dohromady. Kryptoměny se už těží především pomocí specializovaných ASIC, anebo výkonných grafických karet či na nich založených akcelerátorech. Intel dosud nic takového nenabízel, ale to se zřejmě brzy změní. Je zřejmé, že grafické karty Xe HPG generace Arc Alchemist budou schopny těžit Ethereum či jiné měny a otázka je jen ta, jak efektivní v tom budou.

Nám jde nyní ale o Bonanza Mine, což je zřejmě kódové označení (i když poměrně výmluvné) pro "ultra-low-voltage energy-efficient Bitcoin mining ASIC, který bude představen 23. února na International Solid-State Circuits Conference (ISSCC) 2022.

Půjde tu zkrátka o specializovaný čip určený pro těžbu Bitcoinu, který má dle popisu pracovat na nízkém napětí a s vysokou energetickou efektivitou. Intel by tak mohl zkusit konkurovat třeba i samotným Antminerům od firmy Bitmain, ale to se teprve uvidí, ostatně žádné další informace zatím nejsou k dispozici.

Nyní už také dává smysl informace, kterou sdělil Raja Koduri v rozhovoru s Dr. Lupo (via YouTube ) právě o tom, že si Intel chystá jisté "blockchainové řešení" a že nepůjde o nic ze soudku grafických čipů. Zároveň slíbil, že Intel zanedlouho představí už konkrétní hardware, čili to zřejmě je právě Bonanza Mine. Koduri přitom v rozhovoru sdělil i to, že Intel pracuje na řešení, jak těžit při velice nízkých nákladech a při mnohem nižší spotřebě, takže jeho hardware by mohl skutečně být v tomto ohledu velice zajímavý.