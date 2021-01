Bose uvádí bezdrátová sluchátka Sport Open Earbuds, která si nedáváte do ucha

Na trhu s bezdrátovými sluchátky se objevila novinka v podobě modelu Bose Sport Open Earpods. Ta jsou netradiční v několika pohledech. Už dle svého názvu slouží především ke sportování, nicméně zatímco mnohá sluchátka se dnes pyšní nejpokročilejšími technologiemi pro potlačování hluku, Bose na to šlo jinak. Naopak vytvořilo sluchátka tak, aby podávala kvalitní zvuk, ale současně neblokovala okolní zvuky, které mohou sportovce varovat před blížícím se nebezpečím. Mnoho lidí chce také poslouchat hudbu, ale současně si i popovídat se svým sparring partnerem.



Toho dosahují zajímavým umístěním, kdy se sluchátko nedává do ušního kanálku, ale navěsí se na ucho a reproduktor je tak před uchem, ale nikoli v něm. Člověk tak pořád může slyšet nejen sluchátka, ale i okolní ruchy, přitom okolí by nemělo slyšet, co poslouchá. Jde o bezdrátová sluchátka, kde každé váží 14 gramů a jejichž akumulátor má vydržet na 8 hodin poslechu. Nabíjecí základna má zvládnout nabít akumulátor na 3 hodiny poslechu za zhruba 20 minut. Samozřejmostí je i odolná konstrukce (standard IPX4) a sluchátkům nemá vadit horko, pot ani déšť. Pro spojení je využita technologie Bluetooth 5.1. Cena byla stanovena na $199,95 a prodej bude zahájen v USA 20. ledna.



