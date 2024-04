Boston Dynamics ukazuje plně elektrického robota Atlas a dává sbohem hydraulice

Boston Dynamics patří v robotice mezi špičku a její roboti Spot nebo Stretch jsou už komerčně nasazené. Humanoidní robot Atlas byl ale prozatím spíše jen přehlídkou možností, výborným materiálem pro zajímavá videa, kde tancoval,

Společnostpatří v robotice mezi špičku a její roboti Spot nebo Stretch jsou už komerčně nasazené. Humanoidní robotbyl ale prozatím spíše jen přehlídkou možností, výborným materiálem pro zajímavá videa, kde tancoval, pomáhal na stavbě a podobně. Boston Dynamics ale nyní představuje novou verzi tohoto robota, který už zamíří do praxe a je postaven na jiné architektuře. Ta souvisí s tím, jak jsou ovládány všechny spoje. Zatímco u staršího verze robota bylo využito hydrauliky, a proto také nyní nese název HD Atlas, nová verze je plně elektrická a spoléhá se jen na elektromotory. To usnadnilo dosažení výrazného zvětšení rozsahu všech spojů a Atlas nyní dokáže takové pohyby, kterých nejsou lidé schopni a nebyla jich schopna ani předchozí varianta robota.

Vedle mnohem širšího rozsahu pohybů je další výhodou větší síla a především nepůjde už jen o ukázkový produkt. Konkurenční Tesla sice svůj Optimus stále vyvíjí, ale přestože ho slušně posouvá dopředu, proti Boston Dynamics bohužel hraje jinou ligu a je stále velmi daleko od komerčně nasaditelného robota. To Atlas se už dočká svého praktického nasazení. Sice půjde o testovací pilotní projekt, ale přece jen to bude reálné nasazení technologie do života. První firmou, která ho vyzkouší, je automobilka Hyundai. Ta je jedním z investorů do firmy Boston Dynamics a roboti Atlas budou testováni při výrobě automobilů ve skutečné továrně. Kdy se pak začne reálně prodávat ostatním a za kolik, to je ale ještě nezodpovězenou otázkou.