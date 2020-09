Brazilský Vale využil technologii blockchainu k prodeji železné rudy

Blockchain je moderní technologií, na které stojí např. kryptoměny. Využít se dá ale mnoha jinými způsoby a s jeho využitím nyní brazilská těžařská společnost Vale poprvé prodala svou železnou rudu. Ta zamířila z Malajsie z Teluk Rubiah Maritime Terminal do Číny, kde ji koupila společnost Nanjing Iron & Steel. Celkem šlo o 176 tisíc tun železné rudy.

Pokud jde o onen blockchain, ten byl použit k vytvoření akreditivu na blockchainové platformě Contour. Další přepravní dokumenty pak byly zpracovány platformou essDOCS CargoDocs, nicméně i toto je integrováno právě do Contouru. Taková míra integrace dle společnosti vše usnadňuje a urychluje. Zajišťuje lepší end-to-end bezpečnost a transparentnost s viditelností všech potřebných dokumentů v reálném čase pro všechny zúčastněné strany. Sníží se počet e-mailů i dalšího papírování. Navíc to není poprvé, co nějaká brazilská firma v nějaké oblasti patřila k prvním, kdo využil blockchain. Loni ho využila např. k prodeji nemovitosti (tehdy šlo o firmy Cyrela a Growth Tech, které využily systém IBM Blockchain).



