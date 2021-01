Brink Bionics Impulse, aneb neuro-ovladač pro rychlejší klikání ve hrách

Zařízení Brink Bionics Impulse vzešlo z původní kampaně na Indiegogo, která probíhala v minulém roce. Jedná se dle krátkého popisu o "neuro-ovladač pro hraní na PC", který má být užitečný zvláště tam, kde jde opravdu o milisekundy a kde je mimořádně důležité, abychom protivníka zasáhli alespoň o chvilinku dříve, než zmáčkne spoušť on. Jde také právě o síťové 3D střílečky jako Counter-Strike či jiné podobné. Jak to celé funguje?

Jednoduše jde o rukavici s AI systémem, který se bude snažit využít zabudované senzory k rozpoznání nervových vzruchů a předpovídat moment, kdy se rozhodneme stisknout tlačítko myši pro střelbu. Cílem tak je, aby bylo toto tlačítko stisknuto dříve, než by bylo možné bez použití rukavice, přičemž výrobce slibuje, že tím získáme náskok až 80 ms, ale spíše mezi 30 a 50 ms.

Neoprénová rukavice je tak vybavena oranžovými elektrodami a ve větším oranžovém pouzdru má zabudovaný procesor ARM Cortex M0, přičemž se napojuje k PC pomocí rozhraní USB na dvoumetrovém kabelu, a to s dotazovací frekvencí 2000 Hz. Sama váží 45 gramů a vyráběna je ve čtyřech velikostech. A lze si představit, že než si na ni člověk zvykne, pokud to vůbec pořádně půjde, může natropit spíše více škody, než aby byla k užitku.

A jak to celé funguje? Prostě si navlékneme rukavici a necháme ji zvyknout si na naši ruku, aby správně detekovala nervové vzruchy, jež vyústí v pohyb prstu pro stisk jednoho z dvou hlavních tlačítek myši. Až se systém přizpůsobí, měl by být schopen za nás kliknout myší ještě před tím, než se to opravdu stane, a to pochopitelně ne fyzicky. Rukavice prostě sama nahradí funkce hlavních dvou tlačítek myši, která sice budeme stále fyzicky mačkat, ale v podstatě budou neaktivní. To ukazuje i Trisha Hershberger v následujícím videu, kdy v čase 3:40 jen drží ruku ve vzduchu, hýbe prstem a záběr na monitor ukazuje střílející zbraň.

Dle výrobce je zpoždění mezi vysláním vzruchu z mozku a samotným pohybem prstu cca 150 až 200 ms, takže rukavice Impulse by nám tuto prodlevu měla zkrátit přibližně o čtvrtinu. Na druhou stranu je tu otázka, jak spolehlivý tento hardware je a naprosto zřejmý je ten fakt, že se jedná o jedno z těch zařízení, která by si člověk potřeboval před koupí opravdu vyzkoušet, aby poznal, zda má či nemá smysl.

Brink Bionics si za tento produkt budou žádat 103 liber, čili asi 3000 Kč plus poštovné a první zákazníci se dočkají v květnu.





Ceny souvisejících / podobných produktů: