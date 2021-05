Britové budou podrobně zkoumat i akvizici společnosti Xilinx firmou AMD

Britští regulátoři tak o sobě dávají vědět v krátké době už potřetí. Nejdříve jsme se dozvěděli, že budou velice váhat nad povolením akvizice firmy Arm , o kterou má zájem NVIDIA, ale to se očekávalo, neboť se objevilo už dost varujících hlasů, dle nichž toto spojení není pro ostatní firmy nejlepší a hrozí, že NVIDIA bude zneužívat svého postavení.

Poté se ovšem Britové pozastavili také nad prodejem NAND Flash byznysu firmy Intel, který má dle dohody získat SK Hynix . Zde jsou námitky zatím takové, že by postupně mohla na trhu s paměťmi NAND Flash vzniknout stejná situace jako na trhu s DRAM, kde dominují firmy Samsung, Micron a právě i SK Hynix, jež si v posledních letech vysloužily obvinění z kartelové dohody, ale to postupně utichlo, jak šly ceny pamětí i zisky těchto firem opět dolů. Brzy by ale mimochodem tyto hlasy mohly zase sílit, a to s tím, jak stoupají ceny pamětí.

Nejnověji jde o akvizici firmy Xilinx ze strany AMD, což je velký obchod čítající cca 35 miliard dolarů. Opět je tu CMA (UK Competition and Markets Authority) a ministr Oliver Dowden, do jehož kompetencí tato věc spadá, ovšem co mají Britové tentokrát proti spojení AMD a Xilinx?

Opět tu jde o to, zda akvizice nebude mít podstatný dopad na konkurenci na trhu daných firem, jejichž akcionáři už dříve celou věc schválili. Z naší strany ovšem lze říci, že tato akvizice by měla posílit pozici firmy AMD, a to zvláště vedle dominantního Intelu. Ten má svou Alteru a AMD tak může mít zase ve světě FPGA svůj Xilinx, což by mohlo být z hlediska konkurence na trhu naopak dobré. AMD totiž bude moci nabídnout vedle svých CPU a GPU také kvalitní FPGA řešení, ale ještě uvidíme, jak to uvidí britské úřady.



Ceny souvisejících / podobných produktů: