Britové prozkoumají možnosti pro zisk sluneční energie pomocí satelitů

Space-Based Solar Power jsou prostě a jednoduše vesmírné solární elektrárny, které mohou využívat solární články pro přímou výrobu energie, která by se mohla poté odesílat prostřednictvím mikrovln, anebo může jít prostě o zrcadla odrážející přímo sluneční záření. Z náčrtku od Britské vesmírné agentury je přitom patrné, že o prosté odrážení záření od Slunce nepůjde. Počítá se zde s velice velkými satelity a se systémem, který bude schopen vysílat energii do pozemních přijímacích stanovišť napojených na národní rozvodnou síť.

Vláda Velké Británie přitom přiznává, že se zde přímo inspirovala prací spisovatele Isaaca Asimova, který o tomto způsobu výroby energie napsal již v roce 1941. Dosud však bylo její využití vyloučeno kvůli příliš vysokým nákladům na vynášení materiálu do vesmíru, ale to se v posledních letech změnilo a lze očekávat, že díky společnostem jako SpaceX budou ceny v budoucnu dále padat. A samozřejmě jde také o jiné technologie potřebné pro výrobu podobných zařízení, a to jmenovitě třeba levné a lehké solární panely nebo pokrok v bezdrátovém přenosu energie.

Výhody takového způsobu výroby energie jsou zřejmé. Elektrárny mohou pracovat nepřetržitě s využitím přímého výhledu na Slunce neovlivněného atmosférou či roční dobou, energie může být nasměrována tam, kde je aktuálně zapotřebí a samotné panely nebudou zabírat místo na zemi. Nicméně teprve podrobná studie musí určit, zda je SBSP pro dohlednou budoucnost vůbec technicky a ekonomicky stravitelný způsob výroby energie, který navíc musí být i bezpečný. Posudek z hlediska inženýrství a ekonomie provede společnost Frazer-Nash Consultancy, přičemž se už dopředu počítá s tím, že elektrárny budou muset být sestavovány až na oběžné dráze, což bude také jedna z největších překážek.

První systém SBSP by mohl být spuštěn někdy v polovině tohoto století a šance na jeho realizaci bude pouze tehdy, pokud se prokáží zásadní výhody oproti jiným způsobům výroby energie z obnovitelných zdrojů. Posuzovat se jistě bude právě i bezpečnost, kde pravděpodobně půjde zvláště o bezdrátovou dopravu a její vliv na životní prostředí a vůbec celý životní prostor. Samostatnou kapitolou pak bude hrozba ovládnutí a zneužití celého systému, který by se dal použít jako velice nebezpečná zbraň hromadného ničení.



