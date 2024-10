Britský Integrals Power představuje baterii LMFP s napětím 4,1 V

Na trhu je spoustu typů lithiových akumulátorů, které se liší svým chemickým složením a z toho plynoucími vlastnostmi. Li-Ion LFP je velmi častým typem u energetických úložišť např. do solárů, v poslední době se také hodně začínají používat u elektromobilů. Jsou proti NMC o něco levnější, mají výrazně vyšší životnost, lepší je i bezpečnost a nižší je zatížení životního prostředí díky absenci manganu, niklu a kobaltu. Nevýhodou je ale nižší odolnost vůči chladu a nízká energetická hustota. Už nějakou dobu se zdá, že by ideálním nástupcem obou mohly být akumulátory LMFP. Ty jsou jakýmsi mixem mezi oběma typy, a to jak chemicky, tak i vlastnostmi. Díky vysokému obsahu manganu proti LFP zvyšují výslednou energetickou hustotu, na druhou stranu se jim snižuje životnost, zvyšuje toxicita i cena. Ve všem tomto jsou ale stále lepší než NMC.



klikněte pro zvětšení

Britská společnost Integrals Power nedávno představila právě takové akumulátory. Její baterie LMFP mají vysoké zastoupení manganu (80 % v katodě, zatímco jiné LMPF jsou obvykle okolo 50-70 %), přesto se jim sice dle tiskové zprávy mírně zvýšila specifická kapacita na 150 mAh/g (LFP mají obvykle okolo 120-180 mAh/g, takže bych řekl, že se v zásadě nezměnila), nicméně zatímco LFP končí na 3,2-3,45 V a NMC na 3,7-3,8 V, LMFP se mohou chlubit vyšším napětím 4,1 V. A poněvadž výsledné množství energie je dáno součinem kapacity (v Ah) a napětí (ve V), navyšují hustotu právě díky znatelně vyššímu napětí článků. Dojezdy vozů by to mohlo dle výrobce navýšit o 20 % a přiblížit je k hodnotám typickým pro baterie NMC.



Britský výrobce si zajišťuje všechny potřebné materiály pro výrobu akumulátorů v Evropě a Severní Americe, takže by neměl být závislý na Africe a Číně, čímž také posiluje evropskou bateriovou soběstačnost.