Britský Nyobolt má Li-Ion akumulátor schopný nabití 0-100 % za 6 minut

Britský startup Nyobolt, který staví na 10letém výzkumu baterií na Cambridge University, před několika dny představil svůj nový typ lithiového akumulátoru ve svém elektrickém sportovním voze. Nový akumulátor vznikl ve spolupráci s inženýry z CALLUMu a je schopen velmi rychlého 350kW nabíjení s 800V napětím. Plné nabití má baterie zvládnout za pouhých 6 minut, a pokud se podíváme na tradiční nabíjení 10-80 %, které lépe odpovídá praktickému nabíjení, kdy člověk nevyjíždí akumulátor až do minima a kdy ani nečeká na plné nabití, které se u vyšších procent zpomaluje, tak to je možné za pouhé 4 minuty a 37 sekund. Zde jde nicméně vidět, že ani u vyšších stavů nabití nedochází k výraznému poklesu rychlosti nabíjení tak, jak je to u většiny akumulátorů typické.



Vtip je zde v tom, že Nyobolt EV je sportovním elektromobilem s malým 35kWh akumulátorem (50 Ah), jehož dojezd není nikterak velký, mluví se o 155 mílích (cca 250 km). Na druhou stranu to znamená, že baterie není příliš těžká a sportovní vůz se dostal na hmotnost jen 1250 kg. Nyobolt to prezentuje také tak, že za 4 minuty nabíjení dostanete dalších 120 mil (přes 190 km) dojezdu. Velkou otázkou je také životnost a zde společnost mluví o 4000 cyklech (100-0-100%), při nichž si akumulátor zachovává více než 80 % původní kapacity. Životnost by tak měla být vyšší než 600 tisíc mil (960 tisíc km). Vnitřní odpor baterií po 4400 nabíjecích cyklech vzroste o 50 %, což se sice zdá být hodně, běžně se ale za konec životnosti baterií v EV dle startupu považuje dvakrát tak vysoká hodnota. Při nabíjení a rychlém vybíjení (dravé jízdě) by teplota akumulátoru neměla překročit 60 °C. Firma nicméně nezveřejnila údaje o energetické hustotě.



Společnost by chtěla začít vyrábět akumulátory v malých sériích už v průběhu příštího roku, kdy se počítá s výrobou 1000 akumulátorů (battery packů). Nyobolt jedná s osmi výrobci automobilů o využití jejich technologie, současně se snaží o její uplatnění v robotice i těžkých nákladních vozidlech.