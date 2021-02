Britští politici brojí proti scalpingu, připravili nový zákon

S nástupem grafických karet NVIDIA GeForce RTX 3000 se už naplno projevil problém scalpingu a jde jednoduše o to, že vysoce specializovaní překupníci skupují nové zboží, o které bude zcela evidentně vysoký zájem v kontrastu s nedostatečnou nabídkou. K tomu navíc používají internetové boty, kteří se snaží kýžené zboží vyhledávat a nakupovat automaticky. Ve výsledku tak pod zátěží těchto botů padají servery a běžný zákazník, který se pro sebe snaží koupit novou kartu, konzoli či jiný produkt, má jednoduše smůlu. Pak se může obrátit na nabídku právě oněch překupníků, kteří získané zboží sami nabízejí, a to pochopitelně s výraznou přirážkou.

V krajním případě tak scalpeři nahrazují maloobchody coby opravdu koncové body prodeje a svým skupováním pokřivují trh a uměle zvyšují ceny zboží. Nicméně dnes můžeme říci, že scalpery nahradila z pohledu běžných zákazníků ještě horší sorta, a to těžaři. Ti karty skupují také, a to mnohdy už u zdroje, takže takové zboží ani nemá šanci se dostat do prodejních kanálů a pak samozřejmě nekončí v nabídce na eBay či jiném bazaru, ale na těžebních farmách.

Douglas Chapman se ale se svými kolegy zaměřuje právě na scalping, který hodlá zákonem jednoduše zakázat. Nás ale samozřejmě může zajímat, jaké mechanismy k tomu má daný zákon použít, neboť může existovat velice tenká hranice mezi scalpingem a pouhým bazarovým prodejem.

Chapman uvádí, že reaguje na žádost svých voličů, kteří jej před loňskými Vánocemi oslovili s tím, že si kvůli scalperům nemohou objednat jisté herní konzole nebo počítačové komponenty. Poté se sám seznámil s celým problémem a uvědomil si, že scalping se může brzy rozšířit na trhy, kde nic takového ještě neznají. Ostatně je to logický předpoklad, modus operandi je daný a stačí najít nový typ zboží, a to třeba i služeb, i když se dá říci, že to celé je v podstatě jen internetová verze starého dobrého překupnictví lístků na zápasy, apod.

Otázka je ale především ta, co se proti scalpingu dá dělat a zda vůbec něco. Jak už bylo řečeno, hranice mezi ním a bazarovým prodejem může být velice tenká a je zřejmé, že by byla zapotřebí regulace, která může snadno zasáhnout práva občanů, jež omezí a překupníky možná jen vyžene z nejznámějších platforem tam, kde nebudou moc na očích.

Chapman právě dnes návrh nového zákona prezentoval jako Gaming Hardware (Automated Purchase and Resale) Bill 2019-21 s tím, že se inspiroval právě zákonem, který ve Velké Británii zakazuje předprodej lístků. Čili scalping bude dle jisté jeho definice postaven mimo zákon, což zahrnuje i využívání botů pro hromadné nákupy zboží. Autor ale sám přiznal, že ani neočekává schválení zákona, neboť zrovna nekope za vládnoucí stranu, ovšem ta i zamítnutím návrhu "převezme zodpovědnost za celou věc". Dosud Chapman získal podporu jen 32 členů Parlamentu.



Ceny souvisejících / podobných produktů: