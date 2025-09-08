Aktuality  |  Články  |  Recenze
Broadcom má zakázku na AI čipy za 10 mld. USD, patrně pro OpenAI

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Broadcom má zakázku na AI čipy za 10 mld. USD, patrně pro OpenAI
Společnost Broadcom má velkého zákazníka. Čtvrtá velká společnost vyjádřila zájem o její XPU čipy pro algoritmy umělé inteligence a nyní je to zakázka za 10 mld. USD.
Broadcomu se poslední dobou daří. Na rozdíl o Intelu se mu povedlo trochu lépe naskočit na vlnu zájmu o AI čipy a jeho XPU slaví i nějaké ty úspěchy. Společnost se nechala slyšet, že už má čtvrtého velkého zájemce o své AI čipy, přičemž tentokrát jde o zakázku za 10 mld. USD. Za toto onen zákazník nakoupí serverové racky využívající AI čipy Broadcomu a nikoli Nvidie. Kdo je oním záhadným zákazníkem, to se s jistotou neví, nicméně prozatím vše nasvědčuje tomu, že by mělo jít o firmu OpenAI, která si chce řešit hardware také více svépomocí (nyní využívá zejména infrastrukturu Microsoft Azure na čipech AMD a Nvidia).
 
Pro Broadcom je to dost velká zakázka. Firma má obvyklé čtvrtletní příjmy okolo 13-15 mld. USD a ty stoupají, takže tato zakázka je zhruba ve velikosti veškerých příjmů za 2 měsíce. To rozhodně není málo. Pro zajímavost, celkové příjmy firmy za rok 2021 činily 27,5 mld. USD, loni to už bylo 51,6 mld. USD. Nyní už jde o 7. největší firmu na světě s hodnotou 1,58 bil. USD. Před sebou má šestou Metu s 1,89 bil. USD, za sebou nedávno překonaného petrolejářského giganta Saudi Aramco (1,51 bil. USD), deváté TSMC (1,26 bil. USD) a desátou Teslu (1,13 bil. USD). Po oznámení novinky akcie společnosti Broadcom vylezly o více než 9 %. 
 
Pro trh to také znamená trochu větší diverzifikaci a ne vše bude ležet na bedrech čipů Nvidia, i když nejde o přímou konkurenci (využívat se budou v různých specifických nasazeních pro trénování i inferenci, které nebudou pokrývat tradiční AI čipy). 
 
Zdroj: techspot.com, ft.com, usnews.com, ilustrační foto (Florian Knodt from Deutschland, CC BY 2.0, přes Wikimedia Commons)

