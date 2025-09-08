Broadcom má zakázku na AI čipy za 10 mld. USD, patrně pro OpenAI
Včera, Milan Šurkala
Společnost Broadcom má velkého zákazníka. Čtvrtá velká společnost vyjádřila zájem o její XPU čipy pro algoritmy umělé inteligence a nyní je to zakázka za 10 mld. USD.
Broadcomu se poslední dobou daří. Na rozdíl o Intelu se mu povedlo trochu lépe naskočit na vlnu zájmu o AI čipy a jeho XPU slaví i nějaké ty úspěchy. Společnost se nechala slyšet, že už má čtvrtého velkého zájemce o své AI čipy, přičemž tentokrát jde o zakázku za 10 mld. USD. Za toto onen zákazník nakoupí serverové racky využívající AI čipy Broadcomu a nikoli Nvidie. Kdo je oním záhadným zákazníkem, to se s jistotou neví, nicméně prozatím vše nasvědčuje tomu, že by mělo jít o firmu OpenAI, která si chce řešit hardware také více svépomocí (nyní využívá zejména infrastrukturu Microsoft Azure na čipech AMD a Nvidia).
Pro Broadcom je to dost velká zakázka. Firma má obvyklé čtvrtletní příjmy okolo 13-15 mld. USD a ty stoupají, takže tato zakázka je zhruba ve velikosti veškerých příjmů za 2 měsíce. To rozhodně není málo. Pro zajímavost, celkové příjmy firmy za rok 2021 činily 27,5 mld. USD, loni to už bylo 51,6 mld. USD. Nyní už jde o 7. největší firmu na světě s hodnotou 1,58 bil. USD. Před sebou má šestou Metu s 1,89 bil. USD, za sebou nedávno překonaného petrolejářského giganta Saudi Aramco (1,51 bil. USD), deváté TSMC (1,26 bil. USD) a desátou Teslu (1,13 bil. USD). Po oznámení novinky akcie společnosti Broadcom vylezly o více než 9 %.
Pro trh to také znamená trochu větší diverzifikaci a ne vše bude ležet na bedrech čipů Nvidia, i když nejde o přímou konkurenci (využívat se budou v různých specifických nasazeních pro trénování i inferenci, které nebudou pokrývat tradiční AI čipy).
