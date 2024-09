Broadcom není přesvědčen procesem Intel 18A, údajně má nízkou výtěžnost

Společnost Intel má nyní těžké období, cena akcií padá, a přestože se spotřebitelským procesorů stále dost daří navzdory pomalu padajícímu tržnímu podílu, firmě se vůbec nepodařilo naskočit na vlak s akcelerací AI. Také je to hodně špatné s divizí Intel Foundry, která se má stát významným pilířem firmy a být konkurencí službám firem, jako jsou ty od TSMC nebo Samsungu. Několik externích zájemců by se našlo, což je pozitivní zprávou, nicméně dokud si výrobu čipů opravdu neobjednají, nemůže se slavit. A agentura Reuters uvedla, že jeden z potenciálních zákazníků není výsledky Intelu zrovna nadšen. Mělo jít o společnost Broadcom.

Ta si měla u Intelu nechat vyrobit testovací sérii čipů pomocí procesu Intel 18A, nicméně zástupci firmy se měli dle Reuters vyjádřit, že ten není připraven na to, aby se dostal do velkosériové produkce. Jinými slovy řečeno, předpokládá se, že je problém s nízkou výtěžností procesu, tedy nadprůměrným počtem vyrobených zmetků. Asi to ale není ani až taková tragédie, protože zástupce firmy také prozradil, že testy pokračují dále a prozatím nedošlo k definitivnímu rozhodnutí.

Intel se k situaci vyjádřil také, tam se ale asi klasická politická [a pozitivní] odpověď dala čekat. Ten totiž řekl, že Intel 18A je připraven s dobrou výtěžností a firma nadále jede plně podle plánu, kdy očekává spuštění velkosériové výroby v roce 2025. Nechce však komentovat žádného konkrétního zákazníka. Připomeňme, že pokud by se to Intelu povedlo, dostal by se na úroveň svých konkurentů, kteří chtějí v dalším roce spustit 2nm (20A) výrobu. Ještě dodejme, že nízká výtěžnost a problémy s ní doprovází nástup snad každého nového výrobního procesu, není to tedy vůbec nic neobvyklého.