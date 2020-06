Bude Rocket Lake-S vícečipový procesor se 14nm i 10nm čiplety?

Procesory Intel Rocket Lake-S by měly nastoupit již v relativně brzké době, a to pro dnešní desky s čipsety generace Intel 400 Series, přičemž my jsme od nich očekávali osm procesorových jader Sunny Cove či rovnou Willow Cove, a to stále na 14nm procesu, plus moderní grafiku. Nově zveřejněný diagram, s nímž na twitteru přišel známý Retired Engineer , přitom nic z toho nevyvrací, ovšem skutečnost by mohla být i tak poněkud složitější, než jsme si mohli představovat.