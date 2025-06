Builder.ai nebyla moc AI, ale 700 Indů za počítačem. Projekt zbankrotoval

V roce 2016 Sachin Dev Duggal v Londýně založil projekt Builder.ai. Ten měl demokratizovat vývoj softwaru tím, že měl i laickým uživatelům umožnit vytvářet pomocí AI komplexní aplikace. Systém tak měl kombinovat modulární komponenty, lidské vývojáře a AI. Na platformě Builder Studio byla digitální AI asistentka Natasha, která měla pomáhat s vývojem.

Po více než osmi letech ale projekt zbankrotoval. Přitom do něj investoval např. Microsoft nebo Quatar Investment Authority, a to přes 445 mil. USD. Celková valuace projektu se odhadovala na 1 až 1,5 mld. USD.

Už před několika lety (v roce 2019) se ukázalo, že většina programování byla na bedrech programátorů a nikoli AI. Nyní to vypadá, že celé Builder.ai byla softwarová továrna zaměstnávající 700 Indů, kteří pro zákazníky programovali jejich požadované aplikace, což bylo také důvodem, proč tato "AI" vyplivla výsledky mnohdy až za několik dní.

To by nebyl až takový obrovský problém, i když tímto lhala svým zákazníkům. Výsledky dodala, byť údajný vliv AI byl ve skutečnosti malý až žádný. Jenže firma také nadhodnocovala své příjmy a jejich projekce, investice získávala právě lhaním o vlivu AI, finančně nákladně vypadaly plány pro další expanzi. A to už se dostáváme i k výrazně závažnějším problémům, které nový CEO Manpreet Ratia, jenž se dostal do funkce v únoru 2025, nedokázal ustát. Jeden z věřitelů firmy, Viola Credit, se "naštvala" a dostala se zpět k 37 půjčeným milionům USD z účtů firmy. Volné prostředky Builder.ai se tak smrskly na 5 mil. USD a firma šla do insolvence.