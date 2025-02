BYD postaví ve Saúdské Arábii obří baterie s celkovými 12,5 GWh

Nejen Evropská unie jede na zelené vlně. Saúdská Arábie chce v rámci svého projektu Vision 2030 přejít do roku 2030 minimálně z 50 % na obnovitelné zdroje elektrické energie. Ty ale mají nevýhodu v ne zrovna stálých dodávkách, takže je nutno řešit tuto nestabilitu např. jinými zdroji, řízením spotřeby a akumulací. V dnešní dobře je podíl obnovitelných zdrojů v zemi pouhých 0,6 % (41,2 % je z ropy, 58,2 % ze zemního plynu, pouhých 0,4 % je z větru a 0,2 % ze slunce). Spotřeba elektrické energie přitom dělá cca 420 TWh ročně (v průměru 1,15 TWh denně). To značí opravdu dramatický přechod výroby ve velmi krátkém čase, pokud se to zemi povede vůbec učinit. Jedním z pomocných řešení přechodu na obnovitelné zdroje má být v této zemi akumulace elektrické energie.

Saudi Electricity Company zde bude spolupracovat s čínskou firmou BYD Energy Storage, která v zemi postavila už obří 2,6GWh giga-baterii. Společnost by v rámci země pomocí akumulátorů MC Cube-T ESS měla postavit dalších 5 podobných projektů, dohromady s 12,5 GWh. Mělo by tak zde být instalovaných 15,1 GWh v řešeních společnosti BYD. V rámci denní spotřeby je to ale stále jen kapka v moři pro případy, že by nebyly vhodné povětrnostní podmínky. Otázkou tak je, co bude se stávajícími elektrárnami, zda se budou stále používat pro případy zálohy.

Pokud jde o bateriová řešení BYDu, tak MC Cube-T ESS se vyrábí ve dvou variantách. Jde o kontejnery s rozměry 6,06×2,44×2,90 metru o hmotnosti 41 - 41,4 tuny.První varianta pojme 5365 kWh, ale na výstupu může mít max. 1236 kW (pod plným výkonem vydrží 4 hodiny 20 minut). Další varianta je orientována na výkon, a tak pojme nižších 4659 kWh, ale zvládá dodávat až 2147 kW (tedy jen na 2 hodiny 10 minut). Na výstavbu jich tak bude potřeba 2300-2700 podle toho, jaká varianta se zvolí.