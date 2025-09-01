Aktuality  |  Články  |  Recenze
BYD zkouší 1200V architekturu baterií, jeho U9 překonal elektrický rekord se 472,41 km/h

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
BYD zkouší 1200V architekturu baterií, jeho U9 překonal elektrický rekord se 472,41 km/h
Vývoj akumulátorů jde rychle kupředu a čínská automobilka BYD to nyní zkouší s 1200V architekturou. To snižuje proudy při stejném výkonu, přičemž i díky tomu se jí povedlo dosáhnout rychlostního rekordu elektrických aut.
Rychlost nabíjení a vybíjení akumulátorů do značné míry souvisí i s použitým napětím. Čím je vyšší napětí, tím více klesá proud při stejném výkonu, a je to proud, který je velkým problémem ohledně ztrát a tím způsobeného zahřívání, nemluvě o tloušťce nabíjecích kabelů (vodiče mohou mít menší průřez). Od 400V architektury se tak dnes postupně přechází na 800-900V, kterou mají elektromobily s nadprůměrně vysokými rychlostmi nabíjení. Čínská společnost BYD šla ale ještě dál a pro svůj vůz Yangwang U9 Track Edition zvolila dokonce 1200V architekturu. To dovoluje navýšit nejen rychlost nabíjení, ale i vybíjení. To zní možná na první pohled kontraproduktivně, ale možnost rychlého vybíjení je také důležitá a žádoucí. Znamená totiž, že akumulátor může dodávat vysoký výkon. Proto např. elektrické nářadí obvykle obsahuje jinak mizerné akumulátory Li-Ion LMO, které vzhledem k malému množství energie dokážou dodávat vysoké výkony, které by mnohé jiné typy Li-Ion akumulátorů zvládaly jen s obtížemi nebo nezvládaly vůbec. 
 
BYD Yangwang U9 Track Edition
 
Základní verze vozu U9 má čtveřici 240kW elektromotorů dodávajících maximálně výkon 960 kW a točivý moment 1680 Nm. To má stačit na zrychlení z 0 na 100 km/h za 2,36 sekundy a v loňském roce na speciální trati dosáhl nejprve nejvyšší rychlosti 375,12 km/h, aby to později překonal na 391,94 km/h. Oficiálně má ale maximální rychlost "jen" 309 km/h. Vybaven je překvapivě LFP baterií (ta má nízkou hustotu, tedy velmi vysokou hmotnost vzhledem k počtu kWh). Pojme 80 kWh energie, což má zajistit 450km dojezd dle CLTC (na trati při požadavku na vysoké výkony pochopitelně jen zlomek tohoto množství) a podporuje 500kW nabíjení.
 
BYD Yangwang U9 Track Edition
 
BYD ale připravil také Yangwang U9 Track Edition, který dostal rovnou čtyři 555kW motory. To dává dohromady 2220 kW a těžký, 2480 kg vážící vůz, by se měl oficiálně rozjet na 350 km/h. BYD ho ale vytáhl na trať a bez omezovačů se tato elektrická šílenost dostala na rychlost 472,41 km/h. Jde o nový rychlostní rekord dosažený elektromobilem a bylo ho dosaženo 8. srpna 2025. Za volantem seděl německý jezdec Marc Basseng. Ještě dodejme, že nejvýkonnější motory dostaly také sériovější vozy Han L a Tang L, ty je mají ale jen dva.
 

