Byla v Číně zablokována globální verze Steamu?

Blokace globální verze Steamu by se dala očekávat jako druhý krok, neboť dříve v tomto roce byla v Číně zprovozněna lokální verze obchodu Steam, jejíž obsah odpovídá tomu, co povolují a nepovolují čínské úřady. Dalo by se tak počítat s tím, že dříve či později bude globální verze Steamu znepřístupněna a zůstane pouze nová, která je pod dohledem.

Čínská vláda má ostatně proti videohrám obecně velice vyhraněný názor a snaží se k nim omezovat přístup, což platí zvláště pro mládež. Zrovna letos byly výrazně zpřísněny restrikce spojené s online hrami, které mladistvé hráče od oblíbených online titulů už téměř odřízly, respektive jim stanovily přesný čas a den, kdy mohou hrát, což vychází maximálně na tři hodiny týdně (nepočítaje svátky). Ovšem to se pochopitelně netýká offline her, nad nimiž nelze mít kontrolu.

Existují také čínské verze různých oblíbených her, jako je PUBG, která se jmenuje Game for Peace, neexistuje v ní krev a postavy zastřelených vždy vstanou a zamávají na znamení, že jsou v pořádku.

Čínský Steam vznikl letos v únoru, kdy obsahoval jen pár desítek her, které se postupně pomalu rozrostly na cca 100 titulů, jejichž nabídka je podmíněna schválením úřadů. Ve skutečnosti se tak dozvídáme o jen dvou mainstreamových titulech, které se dostaly do této nabídky. Jde o DOTA 2 a Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), což vypadá jako malá úlitba firmě Valve, ale by pro ni byla v případě znepřístupněného globálního Steamu jen malinká náplast na velkou bolístku. Čínská verze ostatně také postrádá veškeré sociální nástavby jako Workshop, fóra či komunitní trh.

Klient Steamu ale měl dále fungovat v tom smyslu, že bylo možné dále spustit již dříve zakoupené hry. Čínští uživatelé také mohou využívat služeb VPN, čímž se ale vystavují riziku postihu, neboť VPN jsou pochopitelně v jejich zemi nelegální.

Byl ale globální Steam v Číně skutečně zablokován? Jak ukazuje přiložené video, je pravda, že přes svátky měli tamní uživatelé velké problémy dopracovat se k webovým stránkám této platformy, takže by se mohlo zdát, že šlo jen o přetížené servery či snad DoS útok. Ovšem dle čínských zdrojů to vypadá spíše opravdu začátek blokace Steamu či jakousi sondu, neboť nepřístupnost stránek Steamu byla následkem ne přetížených stránek, ale dočasných 120 či 180sekundových blokací. Ostatně Velký čínský firewall nefunguje prostě tak, že do něj někdo zadá seznam zakázaných domén jako v nějakém routeru a jde o mnohem komplikovanější systém.

Čili čínští uživatelé mohou jen čekat a sledovat, co se z toho vyklube.

