Bývalý kurátor App Store říká, že Apple na hry ve velkém "kašle"

Platformynejsou zrovna spojeny s počítačovými hrami, a to i přestože před 4 lety Apple uvedl službu Arcade . Více detailů o přístupu Applu ke hrám napověděl, který v Applu pracoval 7 let jako kurátor počítačových her v. Podle něj vysoký výkon iPhonů a iPadů udělal z těchto zařízení perfektní kompaktní zařízení pro hry a mít něco takového v kapse (v případě iPhonů) bylo fantastické. Spousta her se díky tomu stala obrovským úspěchem, zmínit můžeme např. Angry Birds. Jenže tady se stal dle Longa velký problém. Apple začal výborně, ale s tímto úspěchem své platformy nic zásadního neudělal.

Říká, že úspěšnou platformou pro hry se App Store stal spíše náhodou. Od té doby je dle jeho slov jen pohrdavý "pan domácí" a parazit, který vybírá svou 30% marži z nákupů v aplikacích, ale pro samotný ekosystém údajně skoro nic nedělá. Neměli bychom však zapomenout, že Apple poskytuje vývojářům spoustu nástrojů (hodně se o nich mluví na jeho vývojářské konferenci WWDC), takže to není jen o tom, že by tu byl obchod a na něm se opravdu vůbec nic nedělo. Long by ale rád viděl, aby se toho dělo víc. Chuť investovat do ekosystému her dle slov Longa klesla ještě více poté, co sám Apple začal tlačit více na soukromí a umožnil aplikacím žádat o nesledování.

Vývojáři postupně přecházeli z placených her na free-to-play model, kdy je hra poskytována zadarmo a uživatelé si mohou do hry nakupovat různé předměty, bonusy a další věci. Celé to vlastně stojí na malé skupině hráčů, kteří jsou na rozdíl od většiny ochotni nakupovat (a dotují to tak těm, kteří to hrají bezplatně). To s sebou nese ale velký problém. Vyrojilo se ještě větší množství her, které už kurátoři vůbec nestíhají kontrolovat. Objevují se různé falešné aplikace, které vykrádají princip (a někdy i jména) známých her, aniž by na to měly zajištěná práva (velmi oblíbené jsou různé hry vykrádající např. svět Pokémonů nebo Minecraftu). App Store se tak stává být přehlcen nekvalitním brakem.